Tobjah e Le forti luci live in Fucina Culturale Machiavelli per il tour "Casa, finalmente"

Ultimo appuntamento di live music della stagione di Fucina Culturale Machiavelli #lecittàvivibili, con il cantautore veronese Tobjah. A conclusione del tour “Casa, finalmente”, Tobjah si esibirà con la sua band, Le forti luci, e numerosi artisti ospiti, venerdi 1 febbraio alle ore 21 nel teatro di via Madonna del Terraglio 10 a Verona.

Un concerto che è anche un riconoscimento, quello in programma venerdi 1 febbraio alle 21 nel teatro di Fucina Culturale Machiavelli: Tobia Poltronieri, in arte Tobjah, sarà protagonista di un evento imperdibile di conclusione del tour “Casa, finalmente”.

Pubblicato nel 2018 per Trovarobato, “Casa, Finalmente” è il primo disco solista del cantautore veronese, che ha alle spalle un'intensa attività concertistica internazionale e progetti di successo, come C+C=Maxigross o la collaborazione con Miles Cooper Seaton.

Un disco che parla di introspezione, quasi la fotografia di un percorso mistico di riscoperta interiore, per un album che parte dal folk americano per arrivare a suggestioni psichedeliche.

Sul palco, assieme a Tobjah, anche la band Le forti luci (Miles Cooper Seaton – chitarra elettrica, Ernesto Da Silva – percussioni, Saliou Ba - basso elettrico) e numerosi artisti ospiti.

Ingresso 8€ con consumazione inclusa. Disabile ingresso gratuito + accompagnatore ridotto. Biglietti disponibili in teatro a partire da un'ora prima, in via Madonna del Terraglio 10, Verona. Info su www.fucinaculturalemachiavelli.com, biglietteria@fucinaculturalemachiavelli.com

Venerdi 1 febbraio ore 21

Tobjah e le forti luci

#livemusic

Ingresso unico €8 con drink incluso