Tiziana Ferrario tra diritti e discriminazioni delle donne presenta a Verona "Orgoglio e pregiudizi"

"Orgoglio e pregiudizi - il risveglio delle donne ai tempi di Trump" è l’ultimo libro della giornalista Rai e scrittrice Tiziana Ferrario che sarà ospite di EWMD di Verona mercoledì 28 febbraio alle ore 18.45 alla Società letteraria, Piazzetta Scalette Rubiani 1. Il libro inizia una mattina a Washington, il 21 gennaio 2017, giorno della marcia storica di un milione di donne contro il presidente Trump, e attraversa in presa diretta gli Stati Uniti fino ad arrivare in Italia.

Un viaggio ricco di incontri e storie appassionanti, spesso difficili, molte delle quali sconosciute. Un racconto intenso, che cattura pagina dopo pagina sempre tenendo ferma l’attenzione sui fatti e su cosa resta da fare per raggiungere una reale parità. «C’è voluta la campagna elettorale per la Casa bianca – scrive nel prologo la Ferrario – per convincermi che era arrivato il momento di riparlare di parità di diritti, di ricominciare con maggior vigore la battaglia contro gli stereotipi e i pregiudizi che accompagnano la vita delle donne sin da bambine, di conseguenza anche quella degli uomini».

Tiziana Ferrario giornalista, inviata, conduttrice Rai, negli ultimi anni ha vissuto come corrispondente a New York seguendo il passaggio dalla presidenza Obama a quella Trump. Raccontando le tensioni e le divisioni crescenti nel paese, è rimasta colpita dalla ventata di orgoglio emersa tra le donne americane che hanno rialzato la testa chiedendo parità e difesa dei loro diritti, considerati a rischio. Da testimone curiosa ha voluto descrivere questo fermento nella speranza di rilanciare un dibattito anche in Italia su come le donne, vittime di omicidi, discriminazioni, stereotipi e pregiudizi, potrebbero contare di più se fossero consapevoli del ruolo subalterno a cui sono spesso costrette.

«La parità di genere è un tema importante e urgente, indicato anche dalle Nazioni unite tra gli obiettivi da raggiungere entro il 2030. Dobbiamo parlare di diritti delle donne e di storie di coraggio. – evidenzia Daniela Ballarini, presidente di EWMD Verona - Del resto, il nostro network internazionale è nato proprio per sostenere e incoraggiare le donne nell’ambito del lavoro e nella società».

«Crediamo che la crescita personale – conclude la presidente - passi anche da incontri come quello con Tiziana Ferrario che danno possibilità di confronto con quanto avviene non solo vicino a noi ma anche in altri Paesi».