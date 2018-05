Timothy Cavicchini al Mad in Italy presenta il suo album solista "Nudi e perpendicolari"

Si terrà domenica 20 Maggio al Mad In Italy (Via Ciro Ferrari 1, Verona) a partire dalle ore 18:30 la presentazione ufficiale del nuovo album di Timothy Cavicchini con gli Ostetrika Gamberini intitolato “Nudi e perpendicolari” (K1) in tutti gli store digitali e nei migliori negozi di dischi da Venerdì 18 Maggio.



Sarà un evento particolare dove i fan e gli addetti ai lavori potranno incontrare l’artista e la sua band durante un aperitivo a buffet a partire dalle 18:30, seguirà un live set con tutti i brani inediti in scaletta nel primo e vero album di Timothy. Undici canzoni tra cui i singoli “Ti rubo gli occhi, “Senza se”, “Kattivo” e la stessa title track utilizzati in questi anni con relativi videoclip in rete. Non mancherà il nuovissimo “Mondo Hotel” attualmente in promozione radiofonica. Guarda il videoclip appena pubblicato per la regia di Daniele Gaspari.



«“Mondo Hotel” racconta le nuove generazioni e le loro condizioni attuali paragonando la loro vita ad un vita in un Hotel – afferma Timothy – Si è infatti persa la percezione dell’avere, creando di fatto un vuoto costante di valori: è un invito a svegliarsi dal torpore ed affrontare la vita con positività».



Timothy Cavicchini è un raro caso di rocker mainstream: il suo timbro vocale e l’attitudine sul palco lo hanno contraddistinto in questi anni dove, con la sua band, ha totalizzato oltre 100 concerti all’anno nei migliori locali e piazze estive. Con il suo primo album di inediti, sostenuto a gran voce dai propri fan che hanno finanziato la realizzazione dell’album, ha realizzato un disco di rock moderno e fruibile ma con le caratteristiche del rock di un tempo dove non mancano i riff ed i soli di chitarre di Bruno Crepaldi.



Timothy Cavicchini è un rocker veronese di origini mantovane. Dopo diversi progetti (ricordiamoo gli AenneDi con cui ha inciso due album) riesce ad intraprendere la carriera di cantante diventando frontman della cover band Ostetrika Gamberini (il loro nome è legato all’abitazione bolognese che ha ospitato le prime prove, quella della signora Gamberini di professione ostetrica) con cui macina palchi in tutta Italia. La popolarità del secondo posto a The Voice of Italy nel 2013 lo portano a realizzare i suoi primi lavori come solista con l’EP “A fuoco” (Universal); seguono diversi singoli che lo portano sul palco del Coca Cola Summer Fest e del Festival Show con il rock del singolo “Kattivo”. Gli ultimi brani sono poi tutti inclusi nel suo vero e proprio esordio “Nudi e perpendicolari” (2018) sempre con gli Ostetrika Gamberini (Paolo Zambelli -Tastiere, Daniele Lucchin – Basso, Massimo Bellinello – Batteria e Bruno Crepaldi – chitarre).