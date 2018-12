"Ti presento il vino": quattro incontri di degustazione al Wine Club

Quattro incontri il sabato pomeriggio per approcciarsi al mondo del vino in una location esclusiva come il Wine Club. Un percorso didattico teorico-pratico rivolto a chi vuole avere le prime nozioni di base sul vino.

Tre incontri in aula presso il De Verona Wine Club e 1 incontro in cantina.

Durante ogni incontro verranno trattati i seguenti argomenti: introduzione al territorio, storia dei vini del territorio; principi di viticoltura, vinificazione e degustazione.

Ampio spazio sarà dedicato principalmente alla tecnica di degustazione attraverso l'analisi sensoriale del vino. Verrà fornito materiale didattico.



Per ogni incontro verranno degustati 3 vini. Al termine del percorso verrà rilasciato attestato di partecipazione e la Card del Wine Club.



Presso:

De Verona Wine Club

Via Villa Zamboni, 1 - 37024 Negrar (VR)



Date:

12-19-26 Gennaio 2019

2 Febbraio 2019



Contributo € 120 a persona



"Ti presento il Vino" partirà al raggiungimento di n. 5 partecipanti.



Info e prenotazioni:

Ama Terra Viaggi Incoming & Wine Tour

Via G.F. Caroto, 1/C - 37131 Verona

Tel. +39 0456862757 - whatsapp +39 3406740853

email: info@amaterraviaggi.com

www.amaterraviaggi.com