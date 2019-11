The Winstons live al Colorificio Kroen

Tornano a Verona, ospiti del Colorificio Kroen, a distanza di tre anni i The Winstons per presentare il loro secondo album "Smith", universalmente riconosciuto dalla critica musicale come uno dei migliori album italiani del 2019.

Sui tre fratelli c'è poco da aggiungere: artisti, musicisti, polistrumentisti, attori e maestri d'orchestra impegnati su numerosi progetti con diversi artisti come Afterhours, Calibro35, PJ Harvey, Daniele Silvestri, dal vivo sono una delle formazioni più esplosive del panorama nazionale.

In apertura l'infuocato duo soul/garage rock di Giudi e Quani.

Venerdì 15 novembre 2019

THE WINSTONS

prog / psych rock | Sony Music

GIUDI & QUANI garage / soul rock

Informazioni e contatti

Web: https://www.facebook.com/events/2518841605006376/

Prevendite online: https://bit.ly/2k1jnN8 e presso DOC SERVIZI Filiale di Verona, Via Pirandello 31/B. Ingresso riservato soci AICS 2019.20.