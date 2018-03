The Watch plays Genesis: “Foxtrot” (e non solo) al Teatro Astra

Nuovo appuntamento per la decima edizione di Acusticamente 2018 che sabato 24 marzo alle 21:00 vedrà tornare in scena al Teatro Astra di San Giovanni Lupatoto (VR) la band dei The Watch con uno spettacolo a ripercorrere i capolavori dei Genesis estratti da “Foxtrot” (1972) più altre gemme della produzione dell’epoca di Peter Gabriel e non solo. Il concerto è in esclusiva per la zona di Verona e provincia.



The Watch ormai da anni sono una realtà a livello internazionale grazie alle loro perfette messe in scena degli spettacoli dei Genesis del periodo anni 70. Nel tour mondiale del 2018 la band ha scelto di concentrarsi un disco storico come “Foxtrot” rieseguito per intero e naturale seguito del precente “Nursery Crime”. In “Foxtrot” per la prima volta alle tematiche letterario-fiabesche della band si aggiungono riferimenti futuristici e fantascientifici come “Watcher of the Skies” dove la band immagina un futuro in cui l’umanità si è estinta. L’album contiene anche la lunga suite finale “Supper’s Ready” diventata poi un brano simbolo del movimento progressive rock definita come il «capolavoro indiscusso dei Genesis».



Oltre la musica suoni ed arrangiamenti non mancheranno costumi e immagini di sfondo dell’epoca «Vogliamo che gli spettatori siano trasportati negli anni settanta per oltre due ore – afferma Simone Rossetti, il Peter Gabriel della band»



The Watch sono una band di Milano, attiva ormai da diversi anni con 5 album all’attivo ed un’attività live che si è consolidata in tutta Europa già da qualche anno. Dal 2009 si sono inventati una formula per uno show live che unisce qualche brano della loro produzione, a quelli della band che da sempre li ha ispirati: i Genesis. I The Watch sono stati definiti, dal punto di vista musicale, coloro i quali in assoluto si avvicinano di più ai Genesis dei primi anni settanta per energia, passione nell’esecuzione e similitudine nei cantati a quelli di Peter Gabriel di quegli anni, somiglianza che è stata definita da diverse fonti come “impressionante” (IO Pages NL, RockRadio UK, Prog archives USA). I The Watch sono Simone Rossetti (voce e flauto), Giorgio Gabriel (chitarre), Marco Fabbri (batteria), Mattia Rossetti (bass), Valerio De Vittorio (tastiere).



La rassegna è organizzata dall’Associazione Artnove in collaborazione con Box Office Live ed il sostegno del Comune di San Giovanni Lupatoto. L’ultimo appuntamento della rassegna è previsto per Sabato 7 Aprile dei Pink Sonic a ricpercorre la magia dei Pink Floyd.



Il Teatro Cinema Astra è in Via Roma 3b a San Giovanni Lupatoto. Inizio spettacoli ore 21:00. L’ingresso per la serata del 24 Marzo è di 16€ (+d.p.). PREVENDITE: Box Office Verona, Teatro Astra, Cartolibreria Avogaro Mercanti ed Edicola De Togni a San Giovanni Lupatoto. Info: www.boxofficelive.it. info.artnove@gmail.com Tel.045.8011154.