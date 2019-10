Al Teatro Astra l'omaggio ai Genesis della band The Watch

Acusticamente rassegna musicale alla dodicesima edizione apre il cartellone con una grande band italiana che incanta tutto il mondo: The Watch. Il gruppo milanese torna in esclusiva per Verona e Provincia al Teatro Astra, con un tour che li ha visti e li vedrà impegnati in numerosi concerti nelle più importanti capitali europee, dopo i grandi successi di critica e di pubblico.

L’orologio musicale dei The Watch apre la scatola senza tempo del progressive portando sul palco la versione integrale di Selling England by the Pound, capolavoro dei Genesis del 1973, ancora profondamente attuale in chiave universale, di rara bellezza, elegante e raffinato, più altre gemme della produzione dell’epoca Gabriel in cui Peter era cantante e leader del gruppo.

Il live al Teatro Astra sarà una riproposizione di alta qualità ed impatto emozionale, curata nei minimi particolari nella voce di Simone Rossetti accompagnata dai preziosi ricami tastieristici eseguiti da Valerio de Vittorio e la splendida chitarra di Giorgio Gabriel; il motore ritmico del gruppo viene dal basso pulsante di Mattia Rossetti e dall'instancabile batteria di Marco Fabbri. Il risultato è un emozionante tuffo nell’eleganza e originalità dei Genesis che immerge in modo perfetto nell’atmosfera dei primi anni ’70 della band inglese. La performance dal vivo dei The Watch è il loro punto di forza: dinamiche e costante attenzione al dettaglio melodico, energia emotiva che comunica profondamene con il pubblico, ricreano meravigliosamente un’atmosfera che riporta alla magia dei concerti degli anni 70, con una musica di alto livello che richiede molto ai musicisti e incanta il pubblico. I brani dalle sonorità fedelissime vengono fatti rivivere con nuova linfa per uno show ai massimi livelli: melodia che cambia continuamente e supporto strumentale costantemente modulato tra delicato, fragoroso e ritmicamente spezzato.

Un bel viaggio musicale per tutti gli amanti della musica senza tempo, come sottolineano Steve Hackett (chitarrista dei Genesis): "The Watch è una band di grande talento e li consiglio vivamente” e Paul Whitehead (graphic artist dei Genesis): "E’ la band che più mi ricorda la magia dei Genesis”.

Il concerto è l’anteprima della rassegna AcusticaMente, giunta alla XII edizione, organizzata dall’Associazione ArtNove con Verona Box Office e il sostegno del Comune di San Giovanni Lupatoto – Assessorato alla Cultura.

Il Teatro Cinema Astra è in Via Roma 3b a San Giovanni Lupatoto

Inizio spettacolo ore 21. L’ingresso: 15 euro (+ d.p.), i posti sono numerati

PREVENDITE: Box Office Verona, Teatro Astra, Cartolibreria Avogaro Mercanti a San Giovanni Lupatoto.

Informazioni e contatti

Web: www.boxofficelive.it - www.thewatchmusic.net

Mail: info.artnove@gmail.com

Tel. 045.8011154