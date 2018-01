Lo spettacolo "The merchant of Venice" al Teatro Satiro per la Giornata della memoria

THE MERCHANT OF VENICE - Lo spettacolo è recitato in inglese con una conduzione in italiano.

"The Merchant of Venice"

Denaro per amore contro vendetta per rivalsa! Antonio per Bassanio, Bassanio per Porzia, Porzia contro Shylock: può l’Ebreo, pretendere una libbra di carne da"Il Mercante di Venezia"?

Note di regia di Solimano Pontarollo

«Affrontare il Mercante di Venezia è affrontare Shylock. Spesso il rischio è quello di deviare dal tema dell’opera per soffermarsi quasi esclusivamente sull’ebreo veneziano più famoso della storia e sulla libbra di carne attesa.

Nel mettere in scena il Mercante di Venezia ho chiesto l’aiuto di Andrea De Manincor, che nell’adattamento ha sposato la necessità di riequilibrare i temi, permettendo così a tutta la drammaticità che si vive con Shylock di emergere senza rendere superficiale il resto della storia.

Si parte così da Baldassarre, l’avvocato “en travesti” che altri non è che Porzia, che prende per mano lo spettatore e lo accompagna nella trama, regalando così un Mercante in cui tutti gli agenti principali, Antonio, Bassanio e Shylock hanno ragione di essere con pienezza.

La trama ritorna così protagonista in tutte le sue sfaccettature, e grazie a questo ci regala una straordinaria Porzia, “deus ex machina” della storia, un Bassanio completo nella sua maturazione e nel suo distacco dalla vita precedente, un Antonio ricco di complessità interiore. Da qui, magicamente, la possibilità di vivere forse ancora più intensamente la vicenda dell’ebreo».

REGIA: Solimano Pontarollo

AIUTO REGIA: Beatrice Zuin

ADATTAMENTO TESTI: Andrea de Manincor

MARKETING e COMUNICAZIONE: Ornella Naccari

ATTORI

Solimano Pontarollo - SHYLOCK

Andrea de Manincor - ANTONIO

Francesco Martucci - BASSANIO

Giulia Bisinella - PORTIA

Beatrice Zuini - CANTANTE

COSTUMI

Stoffe - Rubelli, Venezia

Calzature - Atelier Nicolao, Venezia

Disegno & Sartoria - Imperia, Verona

