Per la rassegna Teatro Quotidiano va in scena il 15 gennaio 2020 al Teatro Satiro Off di Verona "The Merchant of Venice". Lo spettacolo è recitato in inglese con una conduzione in italiano.

Denaro per amore contro vendetta per rivalsa! Antonio per Bassanio, Bassanio per Porzia, Porzia contro Shylock: può l’Ebreo, pretendere una libbra di carne da "Il Mercante di Venezia"?

Note di regia di Solimano Pontarollo

«Affrontare il Mercante di Venezia è affrontare Shylock. Spesso il rischio è quello di deviare dal tema dell’opera per soffermarsi quasi esclusivamente sull’ebreo veneziano più famoso della storia e sulla libbra di carne attesa. Nel mettere in scena il Mercante di Venezia ho chiesto l’aiuto di Andrea De Manincor, che nell' adattamento ha sposato la necessità di riequilibrare i temi, permettendo così a tutta la drammaticità che si vive con Shylock di emergere senza rendere superficiale il resto della storia. Si parte così da Baldassarre, l’avvocato “en travesti” che altri non è che Porzia, che prende per mano lo spettatore e lo accompagna nella trama, regalando così un Mercante in cui tutti gli agenti principali, Antonio, Bassanio e Shylock hanno ragione di essere con pienezza. La trama ritorna così protagonista in tutte le sue sfaccettature, e grazie a questo ci regala una straordinaria Porzia, “deus ex machina” della storia, un Bassanio completo nella sua maturazione e nel suo distacco dalla vita precedente, un Antonio ricco di complessità interiore. Da qui, magicamente, la possibilità di vivere forse ancora più intensamente la vicenda dell’ebreo».

REGIA: Solimano Pontarollo

AIUTO REGIA: Beatrice Zuin

ADATTAMENTO TESTI: Andrea de Manincor

MARKETING e COMUNICAZIONE: Ornella Naccari

ATTORI

Solimano Pontarollo - SHYLOCK

Andrea de Manincor - ANTONIO

Andrea Manganotto- BASSANIO

Giulia Tomelleri - PORTIA

Beatrice Zuini - CANTANTE

COSTUMI

Stoffe - Rubelli, Venezia

Calzature - Atelier Nicolao, Venezia

Disegno & Sartoria - Imperia, Verona

Informazioni e contatti

email: info@casashakespeare.it

tel. 340 0523801