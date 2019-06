The Lumineers live a Verona per un imperdibile concerto in Arena

Sono passati setti anni dalla pubblicazione dell’omonimo album d’esordio che li ha resi famosi in tutto il mondo e ben tre da “Cleopatra”, il disco che ha consacrato il loro talento e successo mondiale. The Lumineers fanno ritorno sulla scena musicale con “III”, il terzo album in studio in uscita il 13 settembre 2019.

Dopo il sold out annunciato del loro concerto all’Alcatraz di Milano il prossimo 4 novembre, la band ha annunciato il ritorno in Italia nel 2020 per un evento speciale che si terrà a Verona. Ad ospitare The Lumineers il 12 luglio 2020 sarà questa volta la splendida cornice dell'Arena, per una serata che si annuncia davvero imperdibile.

I biglietti per la data di Verona saranno disponibili in vendita generale online su TicketOne.it e tramite Call Center dalle ore 10.00 di venerdì 14 giugno.



Biglietti disponibili, in presale esclusiva Comcerto Family e per gli iscritti a MyLiveNation, dalle ore 10.00 di mercoledì 12 giugno fino alle ore 10.00 di venerdì 14 giugno.

Il coinvolgente sound dei The Lumineers ha scalato le classifiche mondiali conquistando milioni di fan. Il loro omonimo disco di debutto è stato nominato ai Grammy Awards come “Best New Artist” e “Best Americana Album”, rimanendo per 46 settimane alla 2^ posizione della Billboard 200.

“Ho Hey”, il singolo che ha consacrato il loro successo, è rimasto per ben 62 settimane in 3^ posizione nella Billboard Hot 100, raggiungendo oltre 142 milioni di visualizzazioni su YouTube. “Cleopatra”, il loro secondo album è stato certificato disco di platino. The Lumineers hanno collezionato un successo dietro l’altro in tutto il mondo.

