The Ex portano a Verona il loro tour del quarantennale: live al Colorificio Kroen

Il Colorificio Kroen è orgoglioso di ospitare, venerdì 4 ottobre 2019, una data del tour speciale per i 40 anni dei The Ex, band formatasi nel 1979 ad Amsterdam e tuttora in attività sui più prestigiosi palchi mondiali.

Dagli esordi anarco-punk, passando per le sperimentazioni free/noise, fino alla contaminazione con l'ethio-jazz e la world music degli ultimi anni, i nostri possono vantare una cosa come 28 album, circa 1900 concerti e un numero imprecisato di progetti e collaborazioni, sempre all'insegna di un'etica strettamente DIY e politicamente impegnata.

L'intensità delle loro apparizioni live è incredibile, dopo 40 anni a suonare assieme sono un vero e proprio congegno ad orologeria: chi li ha potuti vedere all'ultimo Beaches Brew Festival può testimoniare!

Il programma

THE EX - 40th ANNIVERSARY TOUR

(free/etno/jazz/punk noisers | Ex records | NL)



ASTRAL BREW

(impro rock / psych jazz | Macina Dischi)

Informazionie contatti

Web: https://www.facebook.com/events/459715824872330/