The english speaking blind tasting: degustazione di vino a Verona

Metti alla prova le tue capacità: degusta i vini e prova a riconoscerne la provenienza. Il nome del vino verrà svelato solo dopo l’assaggio. Non preoccuparti se non sei ancora un esperto di vino, quest’evento è rivolto a tutti! Esperti, appassionati e curiosi. Italian Wine Academy presenta… THE ENGLISH SPEAKING BLIND TASTING, il meeting internazionale di degustazione di vino a Verona!

Inaugurazione: lunedì 2 marzo 2020 dalle 19 alle 20. Evento gratuito.



Guidato da educatori, esperti del mondo del vino e ospiti eccezionali. Una degustazione di tre vini alla cieca tutta in INGLESE! Seguirà un aperitivo, per rimanere in tema. L’appuntamento sarà ogni lunedì negli spazi wine2digital, affianco alla Fiera di Verona e adiacente alla banca Intesa Sanpaolo.

Puoi partecipare da solo e conoscere persone nuove che condividono la tua passione per il vino, oppure condividere la serata con i tuoi amici, facendo quindi un’esperienza nuova e fuori dal comune.