A Castelnuovo del Garda è in arrivo "The drunken duck beer camp" 2019

Venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 luglio 2019, alla Birroteca (www.spaccistibirrai.beer) torna con il The Drunken Duck Beer Camp che arriva alla sua terza edizione al Campeggio Gasparina!



A partire dalle 11.00 del mattino fino alle 23.00 sarà un weekend dedicato alle birre artigianali da degustare in riva al Lago di Garda o sdraiati a bordo piscina. Ad accogliere gli avventori, ci saranno oltre 20 spine di birre artigianali selezionate provenienti da birrifici italiani ed esteri, musica e intrattenimento per grandi e piccini.



Entrata libera. Registrazione all'ingresso.



Per informazioni e prenotazioni: info@gasparina.com; 045 7550775

Camping Gasparina - Via Gasparina 13, Castelnuovo del Garda (VR)

