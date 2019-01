"The Death and the Iron Maiden", da Schubert all'hard-rock in Fucina Culturale Machiavelli

Una linea rossa ripercorre la musica e gli stili attraverso secoli di storia: la sua potenza trascinante, la capacità di evocare immagini, vera due secoli fa come oggi, quando si fa voce dell'animo umano. The Death and the Iron Maiden è un concerto nato per il Quartetto d'archi dell'Orchestra Machiavelli (formato da Lukasz Kurowski, Veronica Radigna, Stefano Soardo, Omar Sanchez), ideato da Stefano Soardo, che ne ha anche curato le trascrizioni insieme a Omar Sanchez: un percorso musicale inaspettato, che lega il Quartetto n. 14 D810 in Re minore di Franz Schubert, detto anche “La morte e la fanciulla” a trascrizioni per quartetto d'archi di brani hard rock.

Il Quartetto n. 14 di Schubert è forse il più famoso del compositore, ma anche suo personale testamento musicale. Nel secondo movimento esso riprende infatti il precedente Lied “Der Tod und das Mädchen”, ispirato ai versi del poeta Matthias Claudius, in cui il dialogo con la Morte, si fa tramite di una meditazione in cui l'Uomo è impotente di fronte al dispiegarsi del suo destino. Alle riflessioni di ascendenza romantica, si associano facilmente tematiche della musica hard rock, attuando di conseguenza un avvicinamento anche sul piano musicale.

Il risultato è un concerto rock dai risvolti inaspettati. Un esperimento che nasce dall'esigenza di riportare la multiforme natura della musica musica sotto lo stesso concetto di spinta creativa. Attraverso l'accostamento di stili diversi, si fa strada l'idea che la musica non perda la sua capacità di trascinare e di farsi espressione dell'animo umano, in qualsiasi modo la si esegua.

Orchestra Machiavelli nasce a Verona nel 2015 ed è orchestra residente della Stagione Musicale di Fucina Culturale Machiavelli. E' formata da giovani professionisti per un pubblico giovane, musicisti diplomati alla ricerca di un riconoscimento professionale e direttore principale dell’orchestra, dal 2015, è l’istrionico direttore e pianista Sergio Baietta. La direzione artistica di Orchestra Machiavelli, tenuta da Pietro Battistoni, Rebecca Saggin e Stefano Soardo, ha come cifra stilistica quella di abbattere i muri tra i generi e gli stili, attraverso la contaminazione di linguaggi e l'accostamento dei grandi compositori della classicità ad autori della musica contemporanea, jazz, folk e rock. Pur di recente formazione, l’Orchestra Machiavelli vanta già collaborazioni con importanti artisti quali il grande clarinettista Richard Stoltzman, Morgan, Mimmo De Tullio, Whitfield Crane, Jesse Davis, Andrea Battistoni. Ha suonato lo scorso autunno per la seconda volta nella prestigiosa rassegna veronese Il Settembre dell’Accademia.

Ingresso intero 13€, ridotto under 30 e over 65 10€ con un drink incluso; disabile ingresso gratuito + accompagnatore ridotto.

Biglietti disponibili in teatro via Madonna del Terraglio 10, Verona, e da boxoffice, Via Pallone 16 Verona, prevendita online su www.boxoffice.it.

Info su www.fucinaculturalemachiavelli.com, 3487663693 e biglietteria@fucinaculturalemachiavelli.com.

Sabato 19 gennaio ore 21

The Death and the Iron Maiden

Musiche di Schubert, Iron Maiden

Riscrittura musicale di Stefano Soardo e Omar Sanchez

Quartetto Machiavelli

Lukasz Kurowski, violino I

Veronica Radigna, violino II

Stefano Soardo, viola

Omar Sanchez, violoncello

