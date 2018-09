The big draw 2018: atelier mandala

Il Sole d'Oriente, in collaborazione con Laboratorio Mandala Verona, aderisce alla manifestazione internazionale "The Big Draw 2018" - campagna per il disegno che in Italia viene promossa dalle Cartiere Fabriano - offrendo al pubblico la possibilità di partecipare ad un pomeriggio creativo, nel corso del quale le/i partecipanti potranno disegnare e colorare un proprio mandala personale (mandala base geometrico). La tecnica del mandala è accessibile a tutti e non richiede alcuna precedente esperienza di disegno o pittura. L'attività sarà condotta da Elisabetta Lucchi, pittrice e facilitatrice di mandala.



NOTE ORGANIZZATIVE

Date: sabato 22 settembre 2018 ore 16.30/18.30 - sabato 6 ottobre ore 16.30 /18.30. Ogni singolo/a iscritto/a potrà partecipare ad uno ed uno soltanto dei due laboratori proposti. La partecipazione è gratuita, ma limitata ad un massimo di 10 persone per incontro. L'attività è rivolta a persone adulte.

E' necessaria la prenotazione, da effettuarsi chiamando Riccardo al nr. 328 6629705. Le iscrizione chiudono il giovedì precedente il sabato di svolgimento dell'attività. Il "parteciperò" sulla pagina Facebook non ha valore di prenotazione. Ogni partecipante dovrà portare con sé: matita da disegno, gomma, gomma matita, temperamatite, compasso, riga (30 cm), forbice, matite colorate di buona qualità.