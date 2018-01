"That's not amore" in scena al Teatro Camploy nel fine settimana

La Compagnia dell'Arca presenta al Teatro Camploy di Verona, sabato 3 febbraio alle ore 21.00 e domenica 4 febbraio alle ore 16.30, lo spettacolo "That's not amore" di Tiziana Crociani, Valerio Bufacchi e Arianna Errico, per la Regia di Valerio Bufacchi.

Sullo sfondo del grande sogno americano e del boom economico, si snodano le vicende di donne e uomini alle prese con gli stereotipi dei ruoli. A New York approda nei mitici anni '60, Barbara, una giovane di origini italiane che con il suo libro “Abbasso l’amore” offre alle donne una ricetta per l'emancipazione. Come si inserisce l'amore in tutto questo? Un fardello o la carta vincente?

(fonte Comune di Verona)