Esposizione temporanea: scopri i tesori della biblioteca più antica al mondo

Per due fine settimana consecutivi, nelle date 25, 26 gennaio e 1, 2 febbraio 2020, la Biblioteca Capitolare dischiude al pubblico i suoi tesori più preziosi con un appuntamento imperdibile per gli appassionati di storia e cultura. “Scopri i tesori della biblioteca più antica al mondo” è infatti l’Esposizione per eccellenza, quella che permette ai visitatori di immergersi nella storia millenaria della biblioteca funzionante più antica del mondo, ripercorrendone le tappe principali attraverso le pagine di alcuni tra i libri più antichi e preziosi del suo straordinario patrimonio culturale.

Tra i tesori più pregiati dell’esposizione non può mancare il Codice XXXVIII, sul quale l’amanuense Ursicino annotò il proprio nome, il luogo e il giorno in cui concluse il suo lavoro, permettendoci di datare a non meno di 15 secoli l’attività ininterrotta della Capitolare. Sarà poi possibile ammirare l’antica regalità dell’Evangeliario purpureo, dalle pagine impreziosite di porpora, oro ed argento, nonché il palinsesto contenente le Istituzioni di Gaio: l’unico testo superstite della giurisprudenza romana classica.

Completano l’esposizione la copia maffeiana dell’Iconografia Rateriana, straordinaria raffigurazione altomedievale di Verona, ed una selezione di altri testi magnificamente miniati e pregiati incunaboli attraverso cui ripercorrere le vicissitudini avventurose e tragiche della Capitolare nei secoli: visite di grandi personaggi letterari, furti e recuperi, sparizioni e ritrovamenti, catastrofi naturali e non, fino ad arrivare alla Seconda Guerra Mondiale.

I testi esposti, soprattutto quelli del VI secolo, sono particolarmente delicati e di conseguenza le loro apparizioni in pubblico saranno progressivamente limitate. Non perdete l’occasione di ammirarli dal vivo! In entrambe le giornate sono previsti un turno di visite guidate al mattino (11.30) e un turno il pomeriggio (16) al prezzo di 10 euro e della durata di circa un’ora. Negli orari al di fuori delle visite guidate è possibile accedere all’esposizione, senza guida, al prezzo di 5 euro. Domenica 26 gennaio la visita del pomeriggio verrà anticipata alle ore 15 per l’appuntamento mensile “Passeggiata con il Prefetto”, con l’accompagnamento speciale del Prefetto della Biblioteca Mons. Bruno Fasani.

Informazioni e contatti

Sabato 25 e domenica 26 gennaio – sabato 1 e domenica 2 febbraio

Biblioteca Capitolare di Verona (ingresso Piazza Duomo 19)

Orario apertura 10.30 – 13.30 / 14 – 17

Ingresso senza visita guidata: 5 euro (gratuito fino ai 14 anni)

Orario visite guidate 11.30 e 16* (durata 1 ora circa)

Ingresso visita guidata: euro 10 (gratuito fino ai 14 anni)

*Nella giornata di domenica 26 gennaio, la visita pomeridiana viene SOSTITUITA dall’evento “Passeggiata con il Prefetto”, alle ore 15. Ingresso 15 euro (prenotazione obbligatoria). Prenotazioni: info@capitolareverona.it -

tel. 331 5946961.

Web: http://www.bibliotecacapitolare.it/2020/01/21/scopri-i-tesori-della-biblioteca-piu-antica-al-mondo/