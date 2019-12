Arriva la paura a Fucina Culturale Machiavelli: racconto per immagini con Lorenzo Soave

Sarà Lorenzo Soave – esperto d’arte e scrittore veronese trapiantato a Roma – a calcare il palcoscenico di Fucina sabato 14 dicembre alle ore 21. In un racconto per immagini, con il suo spettacolo “Il terrore nell’arte – mostri, fantasmi, vampiri, streghe e alieni” affronterà la paura in tutte le sue forme: come i demoni hanno infestato gli incubi dell’uomo durante la storia, come tutt’ora lo fanno. Soprattutto come queste creature sono state rappresentate nell’arte dai più grandi artisti nelle varie epoche storiche: da Giotto a Caravaggio, da Botticelli a Michelangelo, per poi arrivare a Bosch e Memling.

Una conferenza che è anche la presentazione del suo libro, edito da Palombi Editore, un racconto che è anche uno spettacolo coinvolgente e appassionante. Un professionista della materia che rende accessibile l’arte e la spiega con grande capacità dialettica, per appassionare lo spettatore e accompagnarlo in un viaggio sul sentimento più oscuro tra tutti: il terrore.

Informazioni e contatti

Prezzi:

Intero con calice di vino offerto: 5 euro

Ridotto membership con calice di vino offerto: 4 euro

Persona con disabilità omaggio + accompagnatore: ridotto.

Biglietti disponibili alla biglietteria del teatro in via Madonna del Terraglio 10 a partire da un’ora prima dello spettacolo.

Info su www.fucinaculturalemachiavelli.com o scrivendo a biglietteria@fucinaculturalemachiavelli.com