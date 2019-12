Teresa Mannino al Teatro Nuovo di Verona in "Sento la Terra girare"

A grande richiesta Teresa Mannino riporta sul palcoscenico del Teatro Nuovo di Verona, il 12 e 13 gennaio 2020, "Sento la Terra girare". Con il suo inconfondibile tocco ironico e disincantato, racconta la disattenzione di noi uomini nei confronti della “nostra casa”, il pianeta Terra. Teresa vive chiusa in un armadio per anni.

Un giorno decide di uscire e scopre che le cose stanno cambiando in modo radicale e velocissimo: nel mare ci sono più bottiglie di plastica che pesci, sulle spiagge più tamarri che paguri, non c’è più acqua da bere, e addirittura l’asse della Terra si sta spostando! Ma la prova che qualcosa di epocale sta accadendo arriva quando vede la pubblicità del filo interdentale per cani. Insomma, fuori dall’armadio il mondo va a rotoli, ma si parla sempre d’altro: posteggi per mamme etero, ascolti televisivi, fake news; e le soluzioni proposte sembrano più che altro complicare i problemi. Teresa decide di tornare nell’armadio, ma ormai neppure quello è più lo stesso.

In ‘Seno la Terra girare’ Teresa Mannino passa dalla serietà alla comicità in pochi secondi, senza mai risultare banale o scontata. Dalla poesia della premio Nobel Wisława Szymborska, ai dati agghiaccianti del bollettino di guerra di quanto il pianeta sia messo in difficoltà dai terrestri, passa a mescolare i temi con ironia e acuta intelligenza. Ironizza sulle differenze fra maschi e femmine, affermando la superiorità del gentil sesso e ironizzando sul ruolo maschile all’interno della famiglia e della casa; fra Nord e Sud raccontando i matrimoni ‘terroni’ esagerati fra colombe e fuochi d’artificio.

È uno spettacolo esilarante e profondo che tra una risata e l’altra lancia riflessioni importanti sul ruolo dell’essere umano ospite di un pianeta in bilico tra il collasso causato dalla non curanza umana e la costate generosità planetaria.

Teresa Mannino ha scritto lo spettacolo a quattro mani con Giovanna Donini. Il testo è semplice e ha saputo coniugare con efficacia il tema della salvaguardia dell’ambiente con temi più leggeri rendendo lo spettacolo ricco di argomenti ma, grazie alle doti di improvvisazione della Mannino, la risata è assicurata.

