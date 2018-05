Al Teatro Satiro Off lo spettacolo di improvvisazione teatrale "Teletrasporto"

Essere sbalzati attraverso innumerevoli mondi, epoche e luoghi tramite il teletrasporto è la più sconvolgente scoperta del momento ed è toccata proprio al professor Lampa e al suo assistente Scheggia.

Nell’intento di trovare delle risposte ai grandi misteri della vita, ai “perché” degli uomini, alle domande più imprevedibili, c’è la possibilità di trovarsi nel bel mezzo della rivoluzione Francese, o di essere catapultati nell’iperspazio post-apocalittico o di piombare nella scena finale di Dirty Dancing, perché se le risposte non si trovano in questo mondo, forse si nascondono altrove.

Uno spettacolo di improvvisazione teatrale che permette agli attori e al pubblico di viaggiare nello spazio e nel tempo semplicemente pronunciando la parola “Teletrasporto”. Un’invenzione incredibile, un miracolo della scienza, una tecnologia avanzatissima che è alla portata di tutti: l’immaginazione!

Cast

Andrea Pasini

Claudia Mazzola

Domenico Ferrara

Elisabetta Cristoforetti

Francesca Crespi

Giovanni Arinelli

Giovanni Peroni

Karine Dulac

Mirco Bendinelli

Paola Nicotra

Sebastiano Scarano

Stefano Spaderi

Stefano Benincasa

Vito Satalino



Musica dal vivo a cura di

Silvio Bortoletto



Direzione artistica dello spettacolo a cura di Cambiscena - Improvvisazione Teatrale.



