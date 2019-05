Telegrafo yogico: kundalini a 2200 metri per alzare la connessione

Allontaniamoci per qualche istante dalla vita frenetica e dal caos. Prendiamo consapevolezza del nostro respiro. Entriamo in armonia con la Natura. Portate con voi una copertina e, se l'avete, il materassino.

Gradita la prenotazione



Prezzi dei vari pacchetti acquistabili:

15€ pp, YOGA e prima colazione in rifugio;

48€ pp, cena, notte, YOGA e prima colazione in rifugio per tesserati CAI/equipENatura;

58€ pp, cena, notte, YOGA e prima colazione in rifugio per NON tesserati CAI/equipENatura.



Per conoscere tutte le info siete invitati a controllare la pagina del Rifugio Telegrafo: https://www.facebook.com/RifugioTelegrafoMonteBaldo/

Per conoscere i sentieri che portano al Rifugio: https://sites.google.com/site/equipenatura/rifugio-telegrafo-come-arrivare