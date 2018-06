Telegrafo yogico: kundalini a 2200m per alzare la connessione. Alle 17:00, direttamente al Rifugio Telegrafo, esercizi e meditazione yoga kundalini.

Durata, 1,5 ore circa.

Giugno: domenica 24.

Luglio: domenica 1, venerdì 13, sabato 21*, domenica 29.

Agosto: sabato 4, domenica 12, venerdì 31.

Settembre: domenica 16, sabato 22.



Prezzo: 10€ per persona, 8€ pp per tesserati equipENatura.

* Sabato 21 luglio è previsto un'attività di musicoterapia, pertanto il prezzo di partecipazione è di 15€ per persona, 12€ pp per tesserati equipENatura.



Cosa portare:

- abbigliamento caldo per poter stare fuori ad oltre 2000m di quota

- materassino,

- eventuale sacco a pelo o sacco lenzuolo (altrimenti acquistabile in loco) per la notte in rifugio

Link evento

Come raggiungerci