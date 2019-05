"Telegrafo&friends" per riscoprire il vero senso del rifugio

Il rifugio alpino è quel posto che molti conoscono perché ci sono andati a mangiare in compagnia; perché ci si arriva dopo una gran faticata. Ma un rifugio alpino è, prima di tutto, un caposaldo in Montagna, un posto dove trovare ogni tipo di supporto, informazione, ristoro...dove fare quattro parole con chi ci trovi quella sera!

Trasmettere il vero senso del rifugio, quello "primordiale", ben lontano dal "ristorante/albergo di alta quota" è uno degli intenti della stagione 2019 al Rifugio Telegrafo, Gaetano Barana, Monte Baldo.

Per questo vogliamo dar vita ad alcune serate "di scambio culturale"... ma vissute "alla vecchia", attorno ad un tavolo, tra pochi amici, se non intimi, accomunati dalla stessa passione, dalle stesse voglie! Un piatto caldo, un bicchiere di rosso e quattro chiacchiere a lasciar uscire parole dalle labbra!



Persone, Amici del Baldo, Volontari del Soccorso Alpino, Guide Alpine, Atleti, Appassionati fotografi, Produttori del Baldo...ecco i protagonisti dei nostri incontri!



I singoli eventi sono a partecipazione libera,

ma per permetterci di preparare al meglio la cena ti chiediamo di riservare il tuo posto allo 0457731797 | info@equipenatura.it

Per scoprire come raggiungere il rifugio, prezzi per il pernottamento e ogni altra info: www.rifugiotelegrafo.it



Giugno, Venerdì 7

dalle 19:00; quattro chiacchiere con Nicola Tomelleri, ultrabiker.



Giugno, Venerdì 14

dalle 19:00; quattro chiacchiere con Nicola Bortoletto, AKA Meteo Caprino Veronese



Giugno, Venerdì 21

dalle 20:30 (fino alla sera di sabato 22/6), Baldo me gusta!

Serata di promozione e degustazione dei prodotti del Marchio Del Baldo. Vedi il programma dettagliato su www.rifugiotelegrafo.it



Giugno, Venerdì 28

dalle 19:00, Baldo Vertical Running - La Telegrafada 2019. Gara a squadre di corsa in montagna.

Vedi il regolamento e il programma dettagliato su www.rifugiotelegrafo.it



Luglio, Venerdì 5

dalle 19:00; quattro chiacchiere con Luca Montanari, Guida Alpina.



Luglio, Domenica 7

dalle 15:30 Davide Coltri presenta il suo libro "Dov'é casa mia – Storie oltre i confini”; una serie di racconti scritti da una penna “baldense”.



Luglio, Venerdì 12

dalle 19:00; quattro chiacchiere con i “vecchi” membri della Stazione di Verona del Soccorso Alpino e Speleologico Veneto - CNSAS. Modera Roberto Morandi, attuale capostazione del Soccorso Alpino di Verona.



Luglio, Venerdì 19

dalle 19:00; quattro chiacchiere con le donne del Soccorso Alpino e Speleologico Veneto - CNSAS. Modera Michela Canova, addetto spampa del Soccorso Alpino Veneto.



Luglio, Venerdì 26

dalle 19:00; quattro chiacchiere con gli allievi della Scuola d'arte del Marmo Paolo Brenzoni di S.Ambrogio di Valpolicella.



Agosto, Venerdì 2

dalle 19:00, serata di proiezioni fotografiche a cura di Andrea Miotto Micio



Agosto, Venerdì 9

dalle 19:00, aperitivo in terrazza, cena gourmet ed escursione a guardare le stelle cadenti con Albino Armani Viticoltori dal 1607.



Agosto, Venerdì 16

dalle 19:00, quattro chiacchiere con Franco Babo Coltri, fondatore del gruppo FB AMICI DEL BALDO.



Agosto, Venerdì 23

dalle 19:00, serata di proiezioni fotografiche a cura di Luca Giavoni.



Agosto, Venerdì 30

dalle 19:00, quattro chiacchiere con Mattia Piazzano.



Settembre, Venerdì 6

dalle 19:00, quattro chiacchiere con i responsabili del progetto Rete Radio Montana.

Serata per cui abbiamo chiesto l'accreditamento per la formazione delle Guide AIGAE Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche.



Settembre, Venerdì 13

dalle 19:00, serata di proiezioni fotografiche a cura di Valentino Azzolini



Settembre, Venerdì 20

dalle 19:00, incontriamo i King of Baldo delle prime edizioni!



Settembre, Domenica 22

dalle 11:00, Festa del CAI Verona



Settembre, Venerdì 27

dalle 19:00, quattro chiacchiere con Claudio Migliorini - Guida Alpina UIAGM, CAAI Club Alpino Accademico Italiano



Per conoscere tutte le info siete invitati a controllare la pagina del Rifugio Telegrafo: https://www.facebook.com/RifugioTelegrafoMonteBaldo/

Per conoscere i sentieri che portano al Rifugio: https://sites.google.com/site/equipenatura/rifugio-telegrafo-come-arrivare