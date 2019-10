MediOrizzonti apre al cinema con "Tehran, city of love"

Ha inizio la rassegna di cinema mediorientale di veronetta129 con il lungometraggio lunedì 7 ottobre alle 20.30 al Cinema Nuovo San Michele. Interviene il regista Ali Jaberansari intervistato da Chiara Cappellina, giornalista de Il Nazionale.

La storia agrodolce di un ex-campione di bodybuilding reinventatosi personal trainer, di una segretaria che non rispetta gli standard fisici della clinica di bellezza dove lavora e di un cantante religioso frustrato, tutti alla ricerca di amore e contatti umani in una Teheran che non li abbraccia. Il primo appuntamento al cinema con Mediorizzonti è per lunedì 7 ottobre alle 20.30 grazie al lungometraggio Tehran, city of love di Ali Jaberansari (Iran, Gran Bretagna, Paesi Bassi - 2018, 102’). Modera Chiara Cappellina, giornalista de Il Nazionale. Al Cinema Nuovo San Michele, via V. Monti 7c. Ingresso con biglietto unico 5 euro.

Nato a Teheran, in Iran, nel 1981, da adolescente Ali Jaberansari si è trasferito a Vancouver, in Canada. Nel 2008, dopo un anno di laboratorio cinematografico con Abbas Kiarostami a Teheran, decide di seguire la sua vera passione per i film studiando alla London Film School. Il suo cortometraggio di laurea, AMAN (2011), ha ricevuto il premio Cine + ai Premiers Plans Festival del cinema di Angers, Francia, e il premio MEO come miglior film studentesco a Lisbona ed Estoril Film Festival. Il suo debutto cinematografico, Falling leaves (2013), è stato presentato in anteprima al Montreal World Film Festival. Nel 2013 ha vinto il Premio Federico Fellini come miglior esordiente internazionale al Tiburon Festival Internazionale del Film in California, USA.

Mediorizzonti vuole essere una finestra sul mondo arabo che vuole aprire sguardi differenti su Paesi troppo spesso stereotipati nella rappresentazione mediatica. L’appuntamento è al Cinema Nuovo di San Michele Extra a Verona, via V. Monti 7c, che ha supportato l’iniziativa dell’associazione culturale veronetta129 e La Sobilla. E vede la collaborazione del Middle East Now di Firenze, l’associazione culturale Italo-Spagnola ACIS, l’associazione InAsia, la libreria Pagina Dodici, il ristorante Tabulè e il gruppo di analisi intercultuale Prosmedia. Media partner Il Nazionale.

Informazioni e contatti

Le proiezioni sono in lingua originale con sottotitoli in italiano, accompagnate da una breve presentazione e da un collegamento via Skype con i registi.

Per informazioni scrivere a info@veronetta129.it, consultate le pagine Facebook Veronetta Centoventinove e/o Mediorizzonti, e guardate i video sul canale Youtube Veronetta Centoventinove.

Web: https://www.cinemasanmichele.com/mediorizzonti.php