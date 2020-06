Al via la prima edizione di "TEDxVeronaSalon": dialoghi sul futuro

L'appuntamento con l'innovazione è per lunedì 29 giugno 2020, alle ore 17.35, in diretta streaming sul sito e sulla pagina Facebook di TEDxVerona. Dopo il grande successo di pubblico e critica riscosso nelle varie edizioni di TEDxVerona, arriva un nuovo progetto che nasce dalla necessità di continuare a coltivare il dialogo con la città e creare nuovi momenti di confronto su idee di valore.

I TEDxVeronaSalon sono brevi appuntamenti legati al format TEDx e organizzati dal team di volontari di TEDxVerona. Si tratta di una versione condensata di una conferenza TEDx: tre relatori, un unico tema, una durata più breve. Un approccio fluido, plasmato sul mondo di oggi, liquido e in costante trasformazione. Un incontro di correnti che apre a nuove rotte, a nuove onde, a nuovi approdi.

Il primo appuntamento, in programma il 29 giugno, verrà trasmesso, a partire dalle ore 17.35, gratuitamente in streaming sul sito e sulla pagina Facebook di TEDxVerona e, grazie alla collaborazione con il Gruppo Athesis, su larena.it dove, al termine degli speech, ci sarà anche un momento di confronto e approfondimento che vedrà protagonisti gli speaker in dialogo con il Direttore de L’Arena Maurizio Cattaneo, il Direttore di Telearena Mario Puliero e alcuni membri del team. Un modo per mantenere lo spirito TED di sempre nonostante la situazione legata al Coronavirus impedisca la realizzazione di eventi fisici, e consentire così a tutti di prendere parte ai dialoghi sul futuro.

Il tema di questo primo evento è dedicato all'accelerazione digitale, uno strumento in grado di esplorare nuovi scenari e imprimere cambiamenti profondi nel nostro quotidiano. Con i tre speaker protagonisti di questo TEDxVeronaSalon, Antonio Perini, Francesco Guidara e Stefania Milan, si cercheranno nuove chiavi di lettura per riconoscere, interpretare e valorizzare un orizzonte prossimo che ora solo intravediamo.

Antonio Perini , veronese, ingegnere e imprenditore, nel 2009 fonda Viamente, un SaaS di Routing Optimization per il last-mile di trasporto e servizi. Nel 2012 vende per 4,5 milioni di dollari le società all’americana WorkWave, raro caso di acquisizione di aziende software italiane da parte di player americani. Nel 2015 torna in Italia per fondare Milkman, Tech Company per l'innovazione dell'Home Delivery dell'eCommerce, con cui ha chiuso di recente un accordo con Poste Italiane per migliorare l’esperienza del cliente fornendo opzioni di consegna in giornata e su appuntamento.

Francesco Guidara , dal 2013, è Direttore Marketing di Boston Consulting Group per il Sistema Italia, Grecia, Turchia e Israele. È docente presso l'università La Sapienza di Roma dove è titolare del corso in "Disclosure Governance and Capital Markets". In precedenza è stato Capo Redattore della tv finanziaria Class CNBC. Laureato in Storia e in Scienze Politiche, ha conseguito il titolo Executive MBA in SDA Bocconi e si è specializzato in Negotiation presso la Harvard Business School. Ha iniziato lavorando come giornalista in Mediaset, dopo aver frequentato l'Istituto per la Formazione al Giornalismo "Walter Tobagi". Appassionato di content marketing, branding e comunicazione finanziaria, vive a Milano dal 1993.

Stefania Milan è Professore Associato di Nuovi Media e Cultura Digitale all'Università di Amsterdam. Le sue ricerche esplorano il rapporto tra tecnologia e partecipazione, la sicurezza informatica e la governance di internet, l'epistemologia dei dati. È ricercatrice capo dei progetti DATACTIVE e Alex-Algorithms Exposed, entrambi finanziati dal Consiglio Europeo della ricerca e diretti a esplorare da diverse prospettive l'evoluzione dell'attivismo e del pubblico nell'era dei dati.

