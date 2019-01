Teatro in fattoria con lo spettacolo per famiglie "Scarpette rosse" alla Genovesa

Prosegue con grande successo e con una calorosa risposta da parte di bambini e famiglie Teatro In Fattoria, la prima edizione della rassegna teatrale organizzata da Bam!Bam! Teatro in collaborazione con Fattoria Didattica la Genovesa. Il prossimo appuntamento, domenica 13 gennaio alle ore 16.00, è con uno spettacolo dedicato ai più piccoli e ispirato a una fra le storie più conosciute di Andersen: Scarpette Rosse.

Scarpette Rosse è uno spettacolo sul coraggio di seguire le proprie scelte e il proprio cuore, sulla creatività come motore della salvezza e della felicità nella vita. Una storia raccontata con semplicità con un finale aperto alla speranza. È la storia di Karen, una bambina povera e sola, ma molto creativa, che vive nella natura e ama la vita. Con semplici stracci ha saputo creare da sola un paio di scarpette rosse, certo un po' rozze, ma che la rendono felice e orgogliosa. Un giorno, però, passa una carrozza dorata… un miraggio che rende tutto più accattivante e bello! Karen riceve da un’anziana signora vestiti nuovi, scarpe luccicanti e l’illusione di una vita felice.

Allontanandoci dalla nostra vita reale e appassionata per salire sulla carrozza dorata dell’anziana signora, scegliamo un'illusione che ci spegne e veniamo addomesticati dal superfluo. Corriamo il rischio di aprirci alla prima cosa che ci promette una gioia evanescente.

Ma dov’è ora quella bambina capace di sentirsi orgogliosa e “ricca” con poco? Saprà riprendere nuovamente il suo cammino indossando, magari, le sue goffe scarpette rosse?

In calendario, dopo Scarpette Rosse, è previsto per domenica 10 febbraio il ritorno de La Guerra dei Bottoni, spettacolo che ha debuttato proprio a Verona in occasione del Festival Tocatì nel 2014. Scarpette Rosse è adatto ai bambini e alle bambine da 4 anni in su.

I posti sono limitati, si consiglia di prenotare mandando una mail e inviando un messaggio (anche WhatsApp) al numero 327 0774022.

La rassegna è presso La Genovesa Fattoria didattica, Strada della Genovesa, 31/a

37135 Verona