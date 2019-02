La danza al Teatro Stimate: lo sguardo cinico della C&C Company con Beast without beauty

Prenderà il via mercoledì 6 febbraio, al Teatro Stimate, la sezione danza contemporanea de L’Altro Teatro. Sul palcoscenico i ballerini della C&C Company di Carlo Massari, che dopo Verona saranno impegnati a Roma, Monaco, Cagliari, Milano e Genova.

Con “Beast without beauty”, la bestia senza bellezza porterà in scena l’ennesimo sguardo fermo, gelido e surreale sulla società. I ballerini, impegnati in un irriverente e cinico studio sugli archetipi della miseria umana e delle relazioni interpersonali, con i loro corpi daranno vita ad un autentico non-sense, richiamando proprio quel teatro dell’assurdo che fu di Samuel Beckett.

In un algido duello, per l’affermazione di un ruolo, un’identità, una posizione sociale, per la sopravvivenza stessa, Carlo Massari, insieme a Emanuele Rosa e Giuseppina Randa, si appresteranno ad essere prede e predatori. Perché in un mondo dove non esistono regole e tutto è consentito, l’uomo si arrende ad essere vittima di se stesso e degli altri, per poi avventarsi sui più deboli alla prima occasione.

Biglietti in vendita al Box Office di via Pallone o a teatro la sera stessa dello spettacolo. Riduzioni a 10 euro per i giovani con meno di 30 anni. È ancora possibile sottoscrivere l’abbonamento, a tariffa agevolata, per i 4 spettacoli di danza in cartellone che si terranno da febbraio a maggio.

Programma e informazioni sono disponibili sul sito www.laltroteatro.comune.verona.it.