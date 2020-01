Al Teatro Stimate lo spettacolo per i ragazzi "Cipì"

Nell’ambito della rassegna Famiglie a teatro, Fondazione Aida e Comune di Verona Assessorato all’Istruzione presenteranno domenica 2 febbraio lo spettacolo per i ragazzi dai 4 anni Cipì. Se da una parte l’allestimento guidato da Selene Farinelli non tradisce i temi cari a Mario Lodi legati alla formazione del bambino e alla sua voglia di crescere, dall’altra utilizza le tecniche tradizionali del teatro di figura per indagarne le possibilità nel digitale. Le videoproiezioni e un software appositamente realizzato da Stefano Piermatteo permettono agli attori di animare i personaggi in tempo reale secondo la tecnica dello stop motion, modificando le illustrazioni per essere composte e animate dal vivo.

Lo spettacolo si terrà alle ore 16.30 presso il Teatro Stimate (Via Carlo Montanari 1, Verona parcheggio Cittadella convenzionato).

Con Fabio Slemer, Enrico Ferrari e Marco Profita.

Gli altri spettacoli: il 16 febbraio andrà in scena Avventure straordinarie, un viaggio all’interno del teatro di Proscenio Teatro, il 1 marzo sarà la volta di Leo inventa tutto, un profilo dedicato al grande genio del Rinascimento, Leonardo Da Vinci. Chiuderà la rassegna un omaggio a Verga: il 15 marzo si parlerà di bullismo e diritti dell’infanzia in Rosso Malpelo de La Botte e il Cilindro e Amnesty International.

Informazioni e contatti

Biglietti: intero 6,50 euro, ridotto 5,50 euro.

Teatro Stimate via Montanari 1 Verona

Fondazione Aida 045/8001471 - 045.595284 - fondazione@fondazioneaida.it