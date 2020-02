Al Teatro Stimate di Verona va in scena lo spettacolo "Avventure straordinarie"

Domenica 16 febbraio alle ore 16.30 presso il Teatro Stimate andrà in scena "Avventure straordinarie". In questo spettacolo Proscenio Teatro propone un grande gioco dov’è il pubblico, dai quattro anni, protagonista e soggetto drammaturgico.

Un appuntamento di Famiglie a teatro insolito e divertente dove comicità, teatro d’attore e tanta tecnologia porteranno i bambini a vivere un’esperienza straordinaria.

In un grande pozzo, un cantiere a cielo aperto, due esploratori stanno indagando il sottosuolo alla ricerca di quella che potrebbe essere scoperta del secolo. E scavano, scavano fintanto che trovano un grande nido, una pluralità da conoscere di esseri vivi e stranamente immobili, seduti uno vicino all’altro, attenti ma non in letargo. Uno dei due scende. L’avvicinarsi dell’esploratore viene seguito dal collega con un collegamento video e la straordinaria scoperta viene mostrata nella sua viva e stupefacente realtà. Il teatro è il nido, il pubblico la vitalità che lo riempie e che viene nitidamente rilevata tramite proiezioni, senza che nessuno se lo aspetti.

Lo stupore è tanto, la sorpresa enorme, l’effetto buffo e coinvolgente: «È un grande omaggio al teatro come gioco e ai suoi protagonisti – afferma Marco Renzi, testo e regia. Abbiamo voluto porre il giovane pubblico al centro della rappresentazione dandogli un ruolo dà protagonista. Lo spettacolo si evolve a seconda delle interazioni dello stesso con gli attori».

Informazioni e contatti

Biglietti: intero 6,50 euro, ridotto 5,50 euro.

Teatro Stimate via Montanari 1 Verona

Fondazione Aida 045/8001471 - 045.595284 - fondazione@fondazioneaida.it

Web: http://www.fondazioneaida.it