Al Teatro Stimate va in scena lo spettacolo per famiglie "Storie rivoltanti e rivoltate"

Domenica 18 marzo, alle 16.30, per la rassegna Famiglie a teatro organizzata da Fondazione Aida, in collaborazione con Comune di Verona – Istruzione, Banco BPM e Abio, va in scena “Storie rivoltanti e rivoltate”, ultimo titolo della stagione 2017/2018 al Teatro Stimate, prima della grande festa di compleanno con cui il 25 marzo, il Teatro Stabile di Innovazione con sede a Verona, celebrerà i primi 35 anni di attività al servizio della promozione culturale, svolta non solo attraverso il teatro, bensì diverse espressioni di arte.

Storie rivoltanti e rivoltate è una produzione Fondazione Aida ispirata ai testi di Rohald Dahal, con narrazione musicale dal vivo. «Sono passati più di 100 anni da quando è venuto al mondo colui che è considerato da molti il più grande scrittore per ragazzi che mai sia esistito», spiega Pino Costalunga, regista e condirettore artistico della fondazione. «I suoi libri sono stati venduti in migliaia e migliaia di copie in tutto il mondo, molti bambini e adulti l'hanno amato... Ma, ahimè, correndo gravi pericoli!». Perché è un autore che «sovverte le fiabe, elogia la disobbedienza, si diverte a descrivere individui disgustosi, vecchie streghe malvagie, giganti crudeli e ripugnanti, riduce i bambini in poltiglia e fa scomparire povere nonne grazie all'aiuto di nipoti crudeli. Storie tuttavia divertentissime, con cui si esorcizzano le fobie dello sporco e le restrizioni delle buone maniere».

In scena Costalunga scherzerà dunque su quanto sia «severamente vietato leggerlo», salvo capirne davvero il senso. Che è quanto l’attore, esperto lettore a voce alta della letteratura per l’infanzia, si divertirà a spiegare ai giovani spettatori.

Pino Costalunga, nato in provincia di Vicenza nel 1956, inizia a lavorare in teatro negli anni Ottanta. Collabora con diverse compagnie, tra le quali Teatro Piccionaia di Vicenza, Gran Teatro delle Calabrie, Studio Tre di Perugia, Papagena di Norrköping (Svezia), Fondazione Aida di Verona, Teatro Stabile del Veneto. Nel 1996 fonda Glossa Teatro, un'associazione culturale che organizza spettacoli e laboratori teatrali. È spesso ospite come lettore ad alta voce di spazi quali il Festival della letteratura di Mantova. Si dedica inoltre all'attività didattica tenendo corsi annuali sulla Commedia dell'Arte presso la Scuola d'Arte Kulturama di Stoccolma e l'Accademia Nazionale d'Arte del Cairo.

Ha ricevuto parecchi premi tra cui il Premio Biglietto d'oro del Teatro nel 2008 per l'adattamento teatrale delle vicende di Pippi Calzelunghe. E dal 2014 è direttore artistico di Fondazione AIDA