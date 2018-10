Al Teatro Stimate va in scena lo spettacolo per famiglie "Il libro della Giungla"

Apre la rassegna dedicata alle famiglie una delle storie più amate dai bambini nel corso dei decenni, resa celebre dal premio Nobel Kipling prima e la versione di Walt Disney poi. Domenica 14 ottobre (ore 16.30 al Teatro Stimate) per Famiglie a Teatro organizzata in collaborazione con l’Assessorato all’Istruzione del Comune di Verona, Fondazione Aida e Febo Teatro presenteranno Il libro della Giungla, dai quattro anni.

Una fiaba famosissima che si presta, così come la versione teatrale di Pino Costalunga, a più chiavi di lettura e in particolare spiegare ai bambini la giungla come metafora della vita. La giungla che è là fuori, dovunque, con le sue fantastiche avventure, le straordinarie amicizie, ma anche paure, difficoltà e sfide da vivere. La giungla è l’unico posto dove Mowgli ha mai vissuto. Salvato in fasce da una coppia di lupi, ha molti amici, quella con l’Orso Baloo e con la Pantera Bagheera, ma nasconde anche insidie e pericoli. Prima fra tutti la terribile Tigre Zoppa Shere Khan.

La giungla è amica dunque ma è più spesso pericolosa e Mowgli, nonostante gli insegnamenti, non poche volte mette a repentaglio la sua vita.

E allora cosa lo contraddistingue e lo rende speciale rispetto agli altri animali e abitanti della giungla? Una cosa per lui preziosa ma anche pericolosa: il suo sguardo e la sua intelligenza.



Drammaturgia e Regia: Pino Costalunga

Con: Nicola Perin, Claudia Bellemo e Matteo Fresch

Pupazzi: Andrea Coppi, Nadia Simeonova e Nicola Perin

Scenografia: Sergio Perin

Costumi: Matteo Fresch

Sono diciotto gli spettacoli di teatro per i ragazzi in programma fino a metà marzo 2019. Tra questi vi sono numerosi debutti (Cipì il 2 dicembre e Favole al telefono il 5 gennaio) e nuove produzioni (Il Lago dei cigni il 18 novembre).

La rassegna è organizzata in collaborazione con l’Assessorato all’Istruzione del Comune di Verona, AGSM Verona, DB Bahn Italia, il sostegno di Banco BPM - Banca Popolare di Verona, Gardaland SEA LIFE Aquarium, Libricini e Loewe TV.



Teatro Stimate - via Carlo Montanari, 1 Verona. Informazioni: 045/8001471

BIGLIETTI: Intero 6.50 €, da 3 a 12 anni 5.50 €. Fino a tre anni gratuito. Aida Card: 10 ingressi 50.00 €

I biglietti possono essere acquistati online.

Prenotazione telefonica al numero 045/8001471.