Appuntamento benefico al Teatro Stimate con "La freccia azzurra. Un racconto di Natale"

"La freccia azzurra. Un racconto di Natale" tratto da Gianni Rodari sarà presentato domenica 16 dicembre alle 16.30 presso il Teatro Stimate. Chi parteciperà alla rappresentazione, insieme con Fondazione Aida, aderirà all’iniziativa promossa dalla Regione Veneto che prevede di devolvere una parte dell’incasso a favore della popolazione colpita dalla recente ondata di maltempo.

Lo spettacolo racconta la storia di Francesco, un bambino che desidera ricevere come dono dalla Befana “La freccia azzurra”. Francesco riceverà il sognato trenino anche se i suoi genitori non glielo possono comprare?

Come per magia, i giocattoli si ribelleranno alla vecchietta, imprenditrice e titolare di un negozio di giochi, e in questa notte magica decidono di andare direttamente da Francesco. Lo spettacolo racconta questa moderna storia di Natale di uno dei maggiori scrittori per ragazzi, e portata sul grande schermo con successo da Enzo D’Alò alcuni anni fa (dai quattro anni).

Sempre dedicato a Gianni Rodari sarà il prossimo evento della rassegna Famiglie a Teatro che si terrà il 5 gennaio al Teatro Nuovo di Verona. Fondazione Aida presenterà l’anteprima regionale della nuova fiaba musicale "Favole al telefono" allestita da Raffaele Latagliata e il Maestro Corvino, alla sua prima esperienza di compositore di una commedia musicale, in collaborazione con il Centro Servizi Culturali Santa Chiara e la BSMT di Bologna.

Organizzata da Fondazione Aida in collaborazione con l’Assessorato all’Istruzione del Comune di Verona, AGSM Verona, DB Bahn Italia, il sostegno di Banco BPM - Banca Popolare di Verona, Gardaland SEA LIFE Aquarium, Libricini e Loewe TV.

Teatro Stimate (via Carlo Montanari, Verona).

Biglietti: intero 6.50 €, da 3 a 12 anni 5.50 €. Fino a tre anni gratuito.

Info: tel 045 8001471 - fondazione@f-aida.it - www.fondazioneaida.it