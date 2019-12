Al Teatro Satiro Off lo spettacolo "Cantico di Natale" di Charles Dickens

Musica e recitazione per il “Cantico di Natale” di Charles Dickens. L’appuntamento è per venerdì 20 dicembre, alle ore 17.30, al Teatro Satiro Off in Vicolo Satiro 8. La rappresentazione, basata sull’omonimo racconto dello scrittore inglese, vede come protagonista l’attore Andrea De Manincor nei panni di Scrooge, con un monologo teatrale appositamente studiato per il pubblico veronese dalla produzione artistica dell’associazione "Dimostrazioni Armoniche".

Di particolare fascino l’accompagnamento musicale dal vivo, effettuato dai musicisti Silvia Manfrini ed Emiliano Martinelli.

L’evento, la cui partecipazione è libera, è stato presentato questa mattina dal presidente della 1ª Circoscrizione Giuliano Occhipinti. Presenti il presidente della commissione circoscrizionale Cultura Franco Dusi, l’ideatore del progetto Marcello Rossi Corradini, Sara Ricci per l’Associazione ‘Dimostrazioni armoniche e il musicista Martinelli.

«Una nuova opportunità d’incontro e divertimento – ha detto Occhipinti – per offrire alla nostra comunità occasioni diverse per stare insieme durante il periodo di Natale».

