Al Teatro Satiro Off il concerto natalizio "Suoni e volti" con l'Orchestra giovanile veronese

In occasione delle festività natalizie, domenica 16 dicembre, alle 16 al Teatro Satiro Off, in vicolo Satiro 8, si terrà il concerto "Suoni e volti", organizzato dall’"Associazione Orchestra Giovanile Veronese".

L’iniziativa, ad ingresso libero, è dedicata in particolare agli anziani della 1a Circoscrizione che frequentano i Centri d’Incontro, per un momento di scambio tra i giovani musicisti e le generazioni che li precedono. Al termine del concerto i presenti potranno condividere un momento conviviale, con un rinfresco di dolci natalizi, cioccolata calda e spumante.

«Un’orchestra davvero originale, composta da musicisti molto giovani, che hanno la possibilità di esibirsi davanti al pubblico e fare conoscere i propri talenti - ha detto il presidente della 1ª Circoscrizione Giuliano Occhipinti –. Bello l’invito rivolto agli anziani del quartiere, per uno scambio generazionale che arricchisce tutta la comunità».