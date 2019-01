Al Teatro Santissima Trinità la commedia dialettale "Se no i xe mati no li volemo"

Sabato 2 febbraio alle ore 21 e domenica 3 febbraio alle 16.30, presso il Teatro Santissima Trinità di Verona, la Compagnia GTV Niù presenta lo spettacolo "Se no i xe mati no li volemo" di Gino Rocca e per la regia di Ezio Zanini.

Una commedia in cui la sagace e garbata comicità della narrazione si mescola ad una angosciosa quanto malinconica descrizione della parabola decadente di tre vecchi amici superstiti, con un quarto residente in America, d’una spensierata combriccola di giovani scalmanati goliardi. Per conservare il diritto a godere dell’usufrutto dei beni ereditati dal più ricco, prematuramente scomparso, devono riprendere le mattane dell’ormai fu giovinezza. Ma la gioventù, si sa, non dura in eterno...

(fonte Comune di Verona)