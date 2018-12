Al Teatro Santissima Trinità la commedia "Benvenuto all'inferno"

Doppio appuntamento col divertimento, sabato 15 dicembre alle ore 21 e domenica 16 dicembre alle 16.30, al Teatro Santissima Trinità di Verona, con la commedia brillante "Benvenuto all’Inferno", portata in scena dalla compagnia ArteFatto Teatro.

Una commedia originale, scritta e diretta da Fabrizio Piccinato, che gioca sugli stereotipi dell’“aldilà”, parlando di eternità in chiave comica. Il protagonista è un attempato signore dai modi tutt’altro che teneri, che, trovandosi all’Inferno per quello che sembra essere un banale errore burocratico, non ha alcuna intenzione di diventarne un ospite fisso.

Barcamenandosi fra affascinanti diavolesse, buffi dannati e personaggi terreni, il buon Adelmo cerca, se non proprio di salvare la pelle, almeno di mettere al sicuro l’anima. Il risultato è una storia brillante, ironica e dai ritmi incalzanti, che appassiona dalle prime battute… fino all’ultimo respiro.

“Benvenuto all’Inferno” tratta un tema piuttosto insolito nel panorama teatrale, con una storia apparentemente irrealistica, nella quale tuttavia, in un contesto comico, contemporaneo ed ammiccante alla commedia dell’arte, si ritrovano dinamiche di carattere assolutamente “terreno”.

I biglietti sono acquistabili al Teatro Santissima Trinità (Via Santissima Trinità, 4 – Verona) da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo, al prezzo di € 8 per l’intero e € 6 per il ridotto (studenti fino a 26 anni e under 65).

Per informazioni telefonare al 347 8218304.