Al Teatro San Massimo il concorso artistico "Verona Talent Show in Terza"

Si terrà sabato 1 dicembre, al teatro San Massimo in via Brigata Aosta 8, l’edizione 2018 del concorso artistico “Verona Talent Show in Terza”. Durante la kermesse, nata per scoprire nuovi talenti del canto e della danza nella città scaligera, si esibiranno i 15 concorrenti selezionati, 10 per il canto e 5 per la danza.

I finalisti si esibiranno dal vivo davanti a una giuria di esperti: per la sezione canto Radio Rcs, che trasmetterà in diretta l’evento, e per la sezione danza Adriana Ongaro della Degas Royal Academy e Francesca Dario della Oliva Contemporary Dance. A fine serata verranno premiati i talenti vincitori, con 2 weekend per 2 persone offerti da FAMI Viaggi e dalla 3a Circoscrizione.

La serata è ad ingresso libero fino a esaurimento posti disponibili. L’iniziativa è stata presentata questa mattina a Palazzo Barbieri dal presidente della 3a Circoscrizione Nicolò Zavarise. Presente l’organizzatrice di Adami Eventi Nadia Cieno.