Al Teatro "Salus" di Legnago la proiezione del docufilm "Sensibile"

Giovedì 24 maggio ore 20.45 presso il Teatro “Salus” di Legnago (Vr) (Via Marsala, 07) unica proiezione in tutto il Veneto del docufilm "Sensibile" di Alessandro Quadretti.

"Sensibile" è il primo documentario italiano che affronta il tema dell’Elettrosensibilità (EHS) e della Sensibilità Chimica Multipla (MCS), patologie ambientali in rapida crescita. E’ stato in concorso al Peloponnisos International Documentary Festival 2018 (Kalamata, Grecia) e selezionato a Doc In Tour 2018 per conto della Regione Emilia Romagna, inserito nelle sezioni “International market” di Visions du Réel 2017 (Nyon, Svizzera), del FICMA - International Environmental Film Festival 2017 (Barcellona, Spagna) e del FICG 33 (Guadalajara, Messico).

Sarà in concorso al FICA, importante festival brasiliano a tematica ambientale appartenente al circuito Green Network, a Goiás nel prossimo giugno. A seguire Dibattito alimentato dalle domande del pubblico. Interverranno: Il Regista Alessandro Quadretti Il Presidente dell’Associazione Italiana Elettrosensibili Paolo Orio.