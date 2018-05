Presso il Salieri di Legnago l'evento "A teatro per la salute delle donne"

Al Teatro Salieri di Legnago il 29 maggio prossimo è in programma “A teatro per la salute delle donne”, un evento aperto alla cittadinanza organizzato dal Gruppo Riello, in collaborazione con Europa Donna Italia, con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione – femminile, ma non solo – sull’importanza della qualità di prevenzione e cura del tumore al seno.

L’iniziativa conferma la storica attenzione al territorio ed il costante approccio alla responsabilità sociale d’impresa del Gruppo Riello, azienda leader nei prodotti e servizi per il riscaldamento, il condizionamento e l’efficienza energetica: “Abbiamo fortemente voluto quest’evento – commenta l’Amministratore Delegato Umberto Ferretti – in linea con l’impegno costante dell’azienda a garantire un futuro solido e sereno ai suoi collaboratori e alle realtà territoriali in cui opera. L’obiettivo è quello di andare oltre al concetto di sicurezza sul luogo di lavoro abbracciando in senso più ampio la cultura della tutela e della salute delle persone”.

Europa Donna Italia, che affianca Riello nella realizzazione dell’evento, è uno dei 47 membri internazionali del movimento europeo ‘Europa Donna’ che promuove la consapevolezza dell’opinione pubblica sui temi del tumore al seno e supporta i diritti delle donne in campo diagnostico e terapeutico. “Abbiamo accolto con entusiasmo la proposta di Riello di organizzare una serata dedicata a diffondere il messaggio della prevenzione non solo con il contributo degli esperti ma anche attraverso la testimonianza e il buonumore – ha dichiarato la Presidente Rosanna D’Antona –. Oggi infatti le donne devono sapere che hanno a disposizione le tecniche e le strutture più all’avanguardia per intercettare per tempo la malattia e affrontarla con un atteggiamento positivo, sapendo che oggi in Italia la qualità della cura segue i migliori standard europei Apprezziamo l’impegno di aziende illuminate come Riello che ci supportano nella nostra missione di informazione e sensibilizzazione.”

L’evento prevede il contributo di tre specialisti senologi: Corrado Tinterri, chirurgo, coordinatore del Comitato tecnico scientifico di Europa Donna Italia, Andrea Bonetti, oncologo, direttore dell’unità di senologia (Breast Unit) dell’ULSS 9 Scaligera, la prima e unica nella Regione Veneto ad aver ottenuto la certificazione europea secondo i requisiti scientifici EUSOMA, e Annamaria Molino, oncologa senologa e professoressa all’Università di Verona.

Seguirà la testimonianza di alcune volontarie delle Associazioni del territorio, che racconteranno la loro esperienza di approccio positivo alla malattia, di solidarietà e di sostegno alle pazienti.

Infine il recital dell’attrice comica Alessandra Faiella, che con il racconto umoristico delle idiosincrasie e degli stereotipi che contraddistinguono l’universo femminile, concluderà la serata in allegria.

Si ricorda che l’evento è aperto alla cittadinanza sino ad esaurimento posti.