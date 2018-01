Al Teatro Salieri di Legnago arriva Paolo Belli con il suo spettacolo "Pur di fare Musica"

Paolo Belli torna in teatro con “Pur di fare Musica”, la commedia musicale scritta con Alberto Di Risio: già sold out la replica in programma il prossimo 12 gennaio al Teatro Salieri alle 21:00, Via XX Settembre. Quella di Legnago è una delle 10 repliche in scena fino al mese di febbraio 2018, quando lo show man tornerà ai suoi impegni televisivi con la tredicesima edizione di “Ballando con le Stelle”. L’incasso della serata sarà interamente devoluto a “Lacasavolante”, Associaizone di Volontariato Onlus nata per volontà di genitori di persone con disabilità che vogliono che i loro figli vivano in una casa, circondati da affetti anche quando la loro famiglia non ci sarà più.

“Pur di Fare Musica” torna in scena dopo il fortunato esordio in occasione della stagione teatrale 2016/2017 durante la quale ha riscosso un successo dopo l’altro e diversi sold - out, incontrando il favore di pubblica e critica. La commedia prende il via con Paolo Belli che, assieme ad alcuni suoi musicisti, sta preparando il nuovo tour. Qualcuno è in ritardo e Peppe, percussionista e amico di lunga data, lo invita a valutarne altri in alternativa. Ma ai provini si presentano solo personaggi molto “originali”: un chitarrista sordo detto “il Gelido”, 4 gemelli che per dissapori familiari non suonano mai assieme e un musicista spagnolo che non sa lo spagnolo. Tutti elementi che lo portano, suo malgrado, a doversi adeguare al loro linguaggio ed alle loro stranezze. La rivisitazione dei pezzi classici del repertorio di Paolo Belli e dei suoi maestri è obbligatoria e il risultato è una grande reinvenzione delle canzoni, mescolate sul palco ad una forte vena umoristica.

Il teatro è da sempre una delle grandi passioni di Paolo, il luogo in cui può giocare con la musica e con le parole ed interagire con il suo pubblico in maniera più intima. In “Pur di Fare Musica” Belli è affiancato da sette musicisti, e con loro da vita ad una vera e propria commedia musicale, durante la quale il protagonista vuole raccontare al suo pubblico cosa vuol dire veramente “fare musica”.

“Pur di Fare Musica”, di Alberto Di Risio e Paolo Belli

Con Paolo Belli, Juan Carlos Albelo Zamora, Gabriele Costantini, Mauro Parma, Enzo Proietti, Gaetano Puzzutiello, Peppe Stefanelli e Paolo Varoli

Regia di A. Di Risio

(fonte foto T.G.C. Eventi)