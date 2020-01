"Cattivini", cabaret concerto per bimbi monelli al Teatro Salieri di Legnago

Cattivini vuole essere un omaggio in forma di concerto, a quella fondamentale e vitale pulsione infantile che tutti conosciamo: la monelleria, il sovvertimento delle regole, la naturale inclinazione a sbagliare per imparare.

Le canzoni di questo concerto rispecchiano lo sguardo dei bambini sul mondo, sugli argomenti urgenti per un animo piccino e su quelli più frivoli ed evanescenti, ma non per questo meno importanti. Canzoni piene di humor, di non-sense, di geniali trovate, proprio come i bambini sanno fare! E canteremo. E se proprio ci verrà voglia, balleremo fino all’ultimo giro di musica.

Biglietti: 4 euro bambini, 6 euro adulti

Tel. 044225477

Fax 0442625584

Mail: info@teatrosalieri.it

Web: www.teatrosalieri.it