Al Teatro Romano per il Festival della Bellezza "Gaber-Fossati. Canzone e Teatro Canzone" 

Ivano Fossati sceglie il Festival della Bellezza di Verona, quest’anno dedicato alla canzone d’autore, per far rivivere il talento e l’originalità di Giorgio Gaber a quindici anni dalla sua scomparsa.

Il 29 maggio al Teatro Romano in Gaber-Fossati. Canzone e Teatro Canzone Fossati schiude il caleidoscopico mondo del Signor G con una riflessione teatrale in cui riunisce i mille talenti dell’autore-cantante-attore nella figura di un unico grande artista, grazie anche ai contrappunti del giornalista e conduttore televisivo Massimo Bernardini e agli emozionanti contributi filmati messi a disposizione dalla Fondazione Gaber.

Il genio di Gaber torna a vivere per una sera attraverso una speciale indagine sul protagonista di una nuova arte che unisce parole ironiche e poetiche, musica e interpretazione teatrale, una forma espressiva che arriva a configurarsi come un genere a sé con l’invenzione del teatro-canzone, un unicum che è eccellenza culturale del nostro tempo.

Il connubio Fossati-Gaber è una collaborazione che attraversa il tempo. “Confesso che di Gaber mi piace tutto, le canzoni, il teatro, la generosità, l’ironia, il genio – dichiara Fossati. Sono convinto che sia stato un grande fin dal suo apparire e che non esistano due Gaber, uno legato alle canzoni degli anni sessanta e un altro successivo, colto, riflessivo, impegnato”. Per ricordarlo e avvicinare le nuove generazioni al mondo unico di Gaber, Fossati ha restaurato alcuni suoi capolavori con le attuali tecniche del suono, “una guida rapida come se dovessimo spiegare il Signor G a un alieno di passaggio sulla Terra”. Ad aprire la raccolta un classico inedito, Le donne di ora, che Fossati ha scoperto, arrangiato e in cui ha suonato lui stesso i diversi strumenti sulla base ritmica originale.

L’evento è un appuntamento del Festival della Bellezza, manifestazione affermatasi tra le più prestigiose italiane con oltre 50.000 presenze, eventi ideati in format teatrale, concerti e spettacoli unici o in anteprima nazionale. Promossa dal Comune di Verona, è organizzata dall’associazione Idem con la direzione artistica di Alcide Marchioro. Partner sono Cattolica Assicurazioni e Banco Bpm; media partner RAI Radio1, Touring Club Italiano, Spettakolo.it, L’Arena, Fondazione Corriere della Sera.

Biglietti: platea € 16 + d.p., gradinata € 12 + d.p.

Disponibili al Verona Box Office e sui circuiti Ticketone e Geticket

Orario: 21.30

(fonte foto Festival della Bellezza)