Al teatro romano il concerto "Le 8 Stagioni"

“Le 8 Stagioni” è il primo evento del Windtex Art Project, il nuovo cartellone di spettacoli promosso dall’azienda Windtex Vagotex e sostenuto dalla Gaspari Foundation, che a partire dal 2018 si impegnerà nella creazione di eventi all’insegna di una cultura intelligente che sappia parlare al mondo attuale.



Il 3 settembre alle ore 21:00, nella magica cornice del millenario Teatro Romano di Verona, il primo violino del Teatro Alla Scala, Francesco Manara, accompagnato dalla Milano Chamber Orchestra, eseguirà “Le Quattro Stagioni” di A. Vivaldi e le quattro “Estaciones Portenas” di A. Piazzolla, in un vivace percorso musicale interpuntato dagli interventi poetici dell’attore, regista e Direttore Artistico del Teatro Stabile di Verona, Paolo Valerio.



Il concerto è organizzato dalla Gaspari Foundation, in collaborazione con il Rotaract Verona e l’azienda Windtex Vagotex e patrocinato dal Comune di Verona.



L’intero ricavato sarà devoluto ai Gruppi di Volontariato Vincenziano, per la ristrutturazione e riqualificazione di una casa di accoglienza a Verona.



Per info e prenotazioni: www.le8stagioni. it

BOX OFFICE

Verona Box Office S.r.l.

Fax: 045.8011936

E-mail: info@boxofficelive.it

GETICKET