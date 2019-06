Il Verona Folk 2019 al via con l'imperdibile concerto degli America al Teatro Romano

Grande debutto al Verona Folk 2019 con America (The Band) presso il Teatro Romano il prossimo 7 luglio alle ore 21.30. Icone del rock classico, gli America, con più di quattro milioni di copie vendute, si sono aggiudicati sei certificazioni tra dischi d’oro e di platino con la loro prima collezione "History".

La band, vincitrice di un Grammy Awards e con due nomination alle spalle, si è posizionata in modo fisso nella TOP 40 e nelle chart delle radio rock negli anni ’70 con pietre miliari del genere, tra cui Horse With No Name, Sister Golden Hair, I Need You, Ventura Highway, Don’t Cross the River, Tin Man e Lonely People.

Il gruppo continua a essere una band capace di superare ogni confine con la propria musica e i messaggi positivi che lancia. Abbracciando un arcobaleno di culture, il pubblico degli America è sempre in continua espansione e accanto ai fan della prima generazione si sono aggiunti fan di seconda e di terza generazione, a testimonianza del successo duraturo della band. Quella di Verona è l’unica data nel nord est, nella quale presenteranno canzoni che continuano a resistere nel tempo e nuove collaborazioni per una band in costate evoluzione.

(fonte Facebook Verona Folk)