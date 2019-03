Appuntamento con la danza al Ristori: sul palco la Rioult Dance Company di New York

Quarto appuntamento della Stagione di Danza al Teatro Ristori, martedì 26 marzo alle ore 20.30 una prima nazionale esclusiva con Da Arvo Pärt ai Deep Purple della Pascal Rioult Dance New York Company. Lo spettacolo è composto da due coreografie, Te Deum e Fire in the Sky: la prima creata sulla partitura del compositore estone Arvo Pärt, è una rivisitazione di uno dei primi lavori di Pascal Rioult e possiede una aurea spirituale che accompagna il personaggio principale nel suo viaggio verso la verità e la bellezza; la seconda è un omaggio alla giovinezza ed alle serate in discoteca di Rioult, quando i successi della band Deep Purple lo ispirarono nell’intraprendere uno stile di vita in continuo movimento.

Rioult Dance Company

Unica nel mondo della danza in quanto aderisce ad una tradizione “classica” della Modern Dance, la compagnia Rioult Dance Theatre di New York è universalmente apprezzata per le sue esplorazioni audaci e immaginative delle grandi partiture di tutti i tempi. Le ardite esplorazioni di musiche classiche, la sua bravura tecnica e la sua espressività apportano una prospettiva fresca a quelli che sono temi musicali immortali. L’atleticità e la prodezza tecnica dei suoi danzatori, uniti alla loro potenza di espressione, offrono al pubblico un’intensa esperienza che parla ai corpi, al cuore e all’intelletto.

La carriera coreografica di Pascal Rioult inizia nel 1992, lavorando per la compagnia di Martha Graham. Jennifer Dunning, critico di danza per il New York Times scrisse: «Se Pascal Rioult continua a creare questo genere di balletti, che coreografa da oltre tre anni con così tanta autorità, finisce che dovrà lasciare la compagnia Martha Graham per fare il coreografo a tempo pieno».

È così che la Rioult Dance Theatre nasce. Pascal Rioult verrà successivamente invitato a creare due opere, Narayama e Harvest, per la compagnia Martha Graham nella stagione 1992 presso il prestigioso City Center Theater di New York. Dal 1994, Rioult si dedica esclusivamente alla sua compagnia, le cui tournée e il successo mondiale aumentano in maniera esponenziale. Con dieci danzatori uomini e donne, il gruppo di Pascal Rioult crea spettacoli acclamati dal pubblico e dalla critica in America e Europa. Dal 2001 la compagnia produce ogni anno uno spettacolo presso il famoso Joyce Theater di New York. La compagnia annovera oggi nel suo repertorio più di 20 creazioni e la diversità di questi lavori mostra molto bene la prolificità e la versatilità del talento di Pascal Rioult stesso.

Per maggiori informazioni sulla rassegna vi invitiamo a visitare la pagina dedicata sul sito del Teatro Ristori: http://www.teatroristori.org/stagione/danza/.

(fonte foto Teatro Ristori - Pascal Rioult New York Dance Company - Fire in the Sky - Photo by Sofia Negron)