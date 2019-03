Al Teatro Ristori di Verona debutta lo spettacolo "Moby Dick"

Nel 200° anniversario della nascita di Herman Melville, il Teatro Ristori – Educational mette in scena uno dei romanzi più iconici della letteratura americana: "Moby Dick". La produzione per ragazzi nasce da una collaborazione tra Teatro Ristori, Bam!Bam! Teatro che sarà in scena con i suoi attori e Cesare Picco, uno dei pianisti e compositori più talentuosi e riconosciuti degli ultimi anni.

Il debutto dello spettacolo è previsto per domenica 24 marzo 2019 alle ore 17.00 presso il teatro Ristori di Verona. Avvicinarsi a Moby Dick, provare a comunicare con la balena, trovare un linguaggio comune che non passa dalle parole ma attraverso le vibrazioni ed i suoni è la sfida che hanno deciso di cogliere il regista Lorenzo Bassotto e il musicista e compositore Cesare Picco.

Il sistema di comunicazione dei mammiferi marini si basa principalmente sulla vibrazione, dal “canto” al ticchettio secco o profondo e bassissimo. Folgorati da questa peculiarità delle balene, Bassotto e Picco hanno deciso di raccontare la storia di Moby Dick soffermandosi proprio su questo aspetto: il dialogo continuo, ininterrotto e infinito tra l’uomo Achab e la balena Moby Dick.

Quale mezzo migliore per raccontare la storia di questo “dialogo” se non un pianoforte? Sulla scena la carcassa di un vecchio pianoforte verticale che diventerà il fulcro dell’azione. Tutto partirà da questa “isola di legno e suoni”, come se fosse l'unico ponte per avvicinarsi a comprendere la balena. Cesare Picco ha studiato a fondo i suoni, “le parole”, la lingua delle balene e con la sua grandissima capacità interpretativa filtrerà questo materiale con le note del suo pianoforte permettendo al nostro Achab di capire meglio il suo storico “nemico”.

Le scenografie studiate da Gino Copelli, le luci di Claudio Modugno e i costumi di Antonia Munaretti, permetteranno agli attori e al pubblico di evocare quest' incontro senza togliere niente all’epicità del racconto di Melville, ma anzi arricchendolo di immaginazione. Attraverso il racconto di questa storia epica i protagonisti – interpretati da Lorenzo Bassotto e Roberto Maria Macchi - cercheranno di trasportare i ragazzi sul Pequod per rivivere, in poco più di un’ora, le avventure, le crudeltà, e la poesia di un classico indimenticabile della letteratura.

Teatro Ristori, Via Teatro Ristori 7 - 37122 Verona

Tel. +39 045 69 300 01 - http://www.teatroristori.org/