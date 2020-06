"Piano solo & Talks" al Teatro Ristori di Verona con Dado Moroni

Il Teatro Ristori, dopo gli ultimi mesi di forzata inattività, torna a far risuonare i propri spazi con la rassegna estiva R-estate – Il suono dopo il silenzio. Il primo appuntamento, in calendario per venerdì 3 luglio alle ore 20, vedrà protagonista uno dei pianisti jazz italiani più richiesti dal pubblico in Europa e America, Dado Moroni. Con il suo Piano solo & Talks, il musicista genovese porterà il pubblico del Teatro Ristori alla scoperta, attraverso un racconto in musica, di ben nove decadi jazzistiche.

Una delle principali caratteristiche di Dado Moroni è la spontaneità. Un incontro con lui è come fare un viaggio giocoso e partecipato nel tempo, attraverso il racconto in musica di aneddoti ascoltati direttamente dalla voce di musicisti quali Benny Waters (ex sassofonista della Band di Jelly Roll Morton), Dizzy Gillespie, Henry Edison e Buddy Tate (dell'Orchestra di Count Basie), Clark Terry e Jimmy Woode (membri della band di Duke Ellington), fino ad arrivare ai contemporanei Joe Henderson, Bob Mintzer , Wynton Marsalis, Alvin Queen, Joe Locke, Ira Coleman. Ed in campo extra jazzistico con: Lucio Dalla, Tiziano Ferro ed Eros Ramazzotti. Dado Moroni, di fronte al suo pianoforte, comunica costantemente con il suo pubblico, lo avvolge in quella che è una sua naturale attitudine passionale.

Nel concerto Piano Solo, Moroni racconta i diversi linguaggi della storia del jazz in costante interazione con il pubblico, creando un’atmosfera gioviale e coinvolgente.

Dado Moroni

Dado Moroni, nato a Genova è uno dei pianisti jazz italiani più richiesti in Europa e in America. Debutta a 17 anni con Tullio de Piscopo e Franco Ambrosetti col quale ancora oggi collabora. Nel 1987 viene chiamato, unico europeo, insieme ai pianisti Hank Jones, Barry Harris e Roland Hanna, a far parte della giuria del premio internazionale pianistico Thelonious Monk, svoltosi a Washington. Nel 1988 effettua una importante tournèe in sette paesi africani con il sestetto di Alvin Queen per conto del Dipartimento di Stato americano. Collabora quindi con Clark Terry e George Robert alla tournèe mondiale organizzata dal governo svizzero per la celebrazione del settecentenario della Confederazione Elvetica.

Con il pianista classico Antonio Ballista dà vita nel 1995 con il Patrocinio di “Ferrara Musica” al progetto “Two Pianos Cine Soul” ottenendo notevole successo in vari teatri nazionali ed internazionali. Nel 1995 partecipa ad un'incisione per l’etichetta discografia America Concorde e ad un’importante tournèe in Giappone. A tutt’oggi ha inciso oltre 50 cd per le importanti etichette discografiche quali Sony Concorde, Contemporary Telarc Mons,TCB Record, Enja.

Dado Moroni è uno dei pochissimi musicisti italiani la cui biografia è inserita nell’importante “Biographical Enciclopedia of Jazz” di Leonard Feather e Ira Gitler. Vanta prestigiose e continuative collaborazioni con le grandi star del jazz mondiale quali Dizzy Gillespie, Wynton Marsalis, Freddie Hubbard, Tom Harrel, Zoot Sims, James Moody, Johnny Griffin trio con Ron Carter, Ray Brown, Lewis Nash, Buster Williams, Billy Cobham, Grady Tate, Niels Pedersen e tantissimi altri. Con il grande pianista classico Antonio Ballista ha dato vita nel 1995 al progetto “Two Pianos One Soul” ottenendo notevole successo nei concerti tenuti nei teatri Comunale di Ferrara, Regio di Torino, Verdi di Firenze, Carlo Felice di Genova.

Informazioni e contatti

I biglietti per la rassegna R-Estate – Il suono dopo il silenzio, saranno acquistabili dal 29 giugno 2020 presso la biglietteria del teatro, con i seguenti orari:

Dal 29 giugno al 2 luglio dalle 16 alle 19.30.

Nella serata del 3 luglio dalle 17 alle 20.

Per gli spettacoli successivi l’apertura biglietteria è prevista sempre 2 giorni prima dello spettacolo dalle 16 alle 19.30. Le sere di spettacolo dalle 17 alle 20. Per maggiori informazioni vi invitiamo a visitare il sito del Teatro Ristori: www.teatroristori.org.