Al Teatro Ristori arriva il jazz del George Cables e Victor Lewis Quartet

Mercoledì 20 febbraio alle ore 20.30 torna International Strings, la rassegna del Teatro Ristori dedicata alla musica Jazz, con un appuntamento con due dei giganti della musica afroamericana, George Cables e Victor Lewis. La formazione di GEORGE CABLES & VICTOR LEWIS QUARTET vede, a fianco del frontman e del batterista, il saxofonista bolognese Piero Odorici e il bassista Ameen Saleem, definito dalla critica e dai colleghi “la prima scelta tra i bassisti”. Il concerto del quartetto sarà incentrato sulle musiche originali di Cables, ma non mancheranno alcune composizioni di Lewis e di Odorici.

Un’occasione per rivedere in azione due maestri del jazz come George Cables e Victor Lewis, ognuno dei quali vanta una lunghissima carriera alle spalle costellata da gloriosi successi, collaborazioni illustri e registrazioni storiche. Entrambi grandi poeti, prima di essere grandi musicisti, che hanno saputo allargare l’orizzonte espressivo del proprio strumento e sono entrati a buon diritto nella storia del jazz. Anche grazie al loro contributo il jazz ha saputo inoltrarsi nella modernità, senza rotture e senza dimenticare la lezione del passato. Insieme vantano una collaborazione di ben quattro decenni, dai gruppi degli anni settanta di Joe Henderson e Woody Shaw, Dexter Gordon, Stan Getz, Freddie Hubbard.

Da molto tempo lo stile pianistico di Cables si è distinto nello scenario jazzistico contemporaneo per la sua musicalità. Un mondo pieno di colori in cui si può chiaramente avvertire, in modo abbastanza diretto, l’influsso dei pianisti del passato. Il suo modo di suonare trasmette passione e un grande senso della misura e dell’equilibrio oltre ad un’incredibile vena compositiva che l’hanno reso uno dei più importanti pianisti oggi in attività.