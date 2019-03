"La musica dell’Anima" al Teatro Ristori per la rassegna di prosa con Pamela Villoresi

Ritornano al Teatro Ristori il 18 marzo alle 20.30 "I lunedì della prosa" ospitando lo spettacolo "La musica dell’Anima" con protagonista Pamela Villoresi accompagnata dalle musiche di Marco Scolastra. Una pièce che racconta la figura di Eleonora Duse, un mito del teatro, un esempio di coraggio ed una donna passionaria innamorata della libertà. Un legame stretto quello della Duse con Verona, città del suo debutto con Giulietta Romeo e con Adelaide Ristori, a cui passò il testimone di riferimento della recitazione moderna. Lo spettacolo ci restituisce l’atmosfera della vera storia di Eleonora Duse, piena di luci e ombre. Per Pamela Villoresi è l’occasione, attraverso il testo di Maria Letizia Compatangelo, di far conoscere una grande donna e artista italiana, accompagnando il percorso con la musica dell’epoca grazie alla maestria di Marco Scolastra.

Donna indipendente e coraggiosa, artista generosa e esigente, Eleonora Duse fu una pioniera in molti campi dell’arte e della vita. Grande amica di Matilde Serao, di Ellen Terry, di Isadora Duncan e Gordon Craig, era un’intellettuale curiosa di ogni forma d’arte e la sua storia si intreccia più volte con la storia della musica: dalle melodie di Napoli, al melodramma di Verdi, Mascagni e Puccini – che lei visse attraverso l’amore per Boito, l’amicizia con Giacosa e il rapporto di capocomica con Verga, di cui interpretò La lupa – ai compositori russi, che conobbe nelle sue ripetute esibizioni, sino alle note di Rhapsody in blue di George Gershwin, che il 12 febbraio 1924 dalla Aeolian Hall di New York stupirono l’America e il mondo intero, proprio mentre Eleonora era lì per la sua ultima trionfale tournée.

Questo spettacolo ripercorre il viaggio di Eleonora sulle vie del teatro e del mondo, in un dialogo appassionato tra recitazione e musica restituendo la vera storia di Eleonora Duse, una storia ricchissima - molto oltre il rapporto con D’Annunzio - piena di luci e ombre capaci di avvincere e sorprendere il pubblico. Una storia che racconta il teatro e il cinema tra otto e novecento e che attraversa la società italiana, con i suoi più grandi protagonisti.

Per informazioni sull’attività del Teatro Ristori: www.teatroristori.org

(fonte foto Teatro Ristori)