Al Teatro Ristori di Verona musica e solidarietà per la 7^ edizione del Premio Beatrice

Sabato 29 settembre alle ore 20 presso il Teatro Ristori di Verona si svolgerà la settima edizione del Premio Beatrice (premio solidarietà in memoria di Beatrice Bevilacqua Davoli). Una serata come sempre ricca di ospiti, con musica, cabaret e solidarietà. Il Premio Beatrice istituito dall’Associazione Il Sorriso di Beatrice Onlus è dedicato alla memoria di Beatrice Bevilacqua scomparsa nel 2009 a causa di una malattia oncologica.

Il Premio Beatrice si propone di promuovere, soprattutto tra i giovani, l’educazione alla solidarietà, propedeutica alla cultura del volontariato, volendo esaltare i valori di generosità, altruismo e rispetto dell’altro. Individuando la musica, la danza e l’arte narrativa (scrittura, fotografia e video) come elementi fondamentale per la promozione e sensibilizzazione della popolazione, si esamineranno le proposte che saranno inoltrate per poi selezionare soggetti di particolare rilevanza socio-solidale.